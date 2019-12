O Credit Suisse disse que iria cooperar plenamente com uma investigação do regulador financeiro suíçoLink externo após o segundo caso de vigilância encoberta ter sido descoberto por um jornal. Acrescentou que "salvaguardas" já foram postas em prática para evitar que isto volte a acontecer.

Credit Suisse admite mais um caso de espionagem interna 24. Dezembro 2019 - 10:49 Uma investigação do banco Credit Suisse confirmou que um segundo executivo foi colocado sob vigilância "injustificável". O banco disse que seus funcionários haviam mentido sobre isso durante uma investigação anterior sobre a espionagem de um ex-executivo da empresa. Mas o banco negou que o CEO Tidjane Thiam ou o conselho de administração tivessem conhecimento de qualquer um dos casos de espionagem. A culpa foi novamente atribuída ao ex-executivo Pierre-Olivier Bouée, que foi demitido. O banco já tinha pedido desculpas por espionar o ex-chefe da área de administração de fortunas Iqbal Khan, que posteriormente foi trabalhar para o rival UBS. Agora o Credit Suisse foi obrigado a repetir a mesma mensagem em relação ao seu antigo chefe de recursos humanos Peter Goerke. "A observação de Peter Goerke, agora confirmada, é imperdoável", disse o presidente Urs Rohner em declaração na segunda-feira. "É muito preocupante que os indivíduos responsáveis não tenham respondido com veracidade a esta observação durante a investigação externa em setembro de 2019". "Estamos conscientes de que a espionagem sobre Iqbal Khan e Peter Goerke prejudicaram a reputação do nosso banco. Com as medidas que pusemos em prática, estamos a enviar uma mensagem clara de que o Conselho de Administração rejeita firmemente uma cultura de espionagem interna". O Credit Suisse disse que iria cooperar plenamente com uma investigação do regulador financeiro suíço após o segundo caso de vigilância encoberta ter sido descoberto por um jornal. Acrescentou que "salvaguardas" já foram postas em prática para evitar que isto volte a acontecer. "Estas incluem decisões de pessoal e o mandato para implementar políticas internas mais rigorosas."