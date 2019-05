"A Seco geralmente aconselha as pessoas a serem muito cautelosas com tais modelos de negócios e a não participarem se houver dúvidas sobre a legalidade do modelo de negócios ou se tiverem um mau pressentimento. Os próprios participantes do sistema podem ser responsabilizados sob a lei civil ou criminal em certas circunstâncias", afirmou a Seco.

Quando perguntadas pela swissinfo.ch se as manchetes negativas em torno da Jeunesse poderiam apresentar um problema de reputação para a Suíça, as autoridades de turismo deram uma resposta de uma só palavra: "Não".

Pelo menos quatro processos judiciais foram apresentados nos Estados Unidos, embora nenhum tenha resultado em uma decisão judicial adversa contra a Jeunesse. As autoridades chinesas reprimiram os esquemas MLM na sequência de protestos em 2017 contra uma empresa local. No ano anterior, a agência de notícias estatal chinesa Xinhua identificou a Jeunesse como sendo um sistema MLM, mas nenhuma ação parece ter sido tomada contra a empresa.

O MLM é um modelo de negócio legal na Suíça, desde que opere de acordo com as regras (ver quadro). A Jeunesse diz que opera em 150 mercados em todo o mundo, mas nem sempre sem problemas, ao que parece.

A JeunesseLink externo , com sede na Flórida e que no ano passado gerou um faturamento recorde de US$ 1,46 bilhão (CHF 1,47 bilhão), opera o chamado modelo Multi-Level Marketing (MLM). Seus "vendedores diretos" são autônomos, comprando produtos de saúde e beleza a preços de atacado para vender ao público com lucro. Eles são encorajados a treinar novos vendedores para criar uma rede de vendas e obter uma fatia dos lucros gerados pelas pessoas mais abaixo na cadeia.

"A Switzerland Tourism é responsável apenas pelo marketing turístico e não faz negócios com empresas que realizam suas viagens de incentivo na Suíça. A rotatividade turística para todas as viagens de lazer ou reuniões/incentivos é gerada pelos provedores de turismo."

