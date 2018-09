Esteja preparado para lida com colegas e chefes em uma sociedade de baixo contexto, categorização cultural de autoria de Richard Lewis. De acordo com sua escala de comparações de Lewis, é importante não demonstrar muito os sentimentos, não misturar vida profissional com privada, por exemplo.

A.S.: Se você quer permanecer aqui, não espere que consiga esse emprego tão rapidamente. Pode demorar até dois ou três anos. Não se esqueça, trata-se de um mercado com casca dura como o coco. Então, não é incompetência da pessoa, mas a dificuldade é fruto de uma situação adversa.

No final das contas, as empresas suíças, mesmo que multinacionais, estão repetindo o padrão da teoria das culturas coco e do pêssego. Coco são as duras de penetrar, como a casca da fruta. Já as sociedades pêssego são mais maleáveis.

É que além da cultura nacional e corporativa, os vieses culturais com relação ao gênero são muito fortes aqui. É mais fácil para um homem arrumar um emprego do que para uma mulher, assim como é mais provável que eu suíço obtenha a vaga que um estrangeiro. Nas entrevistas, veio também a confirmação de que mulheres com idades na casa dos 30 anos são mais rejeitadas, pelo fato de estarem na "idade fértil".

Eu vou te dar um exemplo pessoal que talvez tenha me inspirado muito a estudar esse tema. Como eu cheguei jovem aqui na Suíça, quando era convidada para entrevistas de emprego, achavam muito estranho que eu já tivesse cinco anos de experiência como assistente executiva. Eu era considerada super-qualificada, mas ao mesmo tempo, me indicavam à volta aos bancos universitários, para ter um diploma suíço. Ao mesmo tempo, pude verificar que o meu marido, que não fala tão bem o alemão, conseguia empregos mais facilmente.

No final das contas, os contratantes preferem culturas que se ajustem a eles. Eles observam o comportamento do candidato, o tipo de pensamento, que deve coincidir com o da empresa ou do gerente. Mas ao mesmo tempo essas empresas anunciar que querem apostar na diversidade. É uma discrepância.

A.S.: Com certeza. Com a minha pesquisa, eu pude identificar uma série de desafios que os departamentos de recursos humanos têm encontrado para recrutar, selecionar e treinar funcionários. Esses profissionais hoje, em termos globais, precisam encarar e rever seus pré-julgamentos, baseados em visões do mundo às vezes enviesadas pela cultura própria. Eles têm que lidar com a necessidade latente de consciência intercultural em relação à cultura organizacional, que significa a capacidade de entender as diferenças, de compreensão de que nem todos desempenham tarefas da mesma maneira ou entendem a mesma mensagem de forma igual.

A.S.: Eu queria compreender o impacto da cultura nas práticas de recursos humanos, crucial para entender como os gerentes da área percebem esse tema. O mais marcante foi que a cultura é percebida com duas facetas, a nacional e a organizacional. Então, resumindo, se o candidato não se encaixa em nenhuma dessas duas facetas, não é considerado no processo de seleção. O problema é que essa prática vai na direção contrária da busca pela diversidade, que prega mais mulheres em cargos de liderança, pessoas de diferentes realidades culturais trabalhando em times, funcionários que pensem diferente para despertar a criatividade.

O trabalho mostra mais que preconceito. Revela uma indisposição da sociedade e das corporações em abraçar a diversidade. “As empresas dizem, no discurso, que querem profissionais qualificados e que pensem fora da caixa. Na prática, alegam não quererem contratar alguém que não se encaixe na cultura do país ou na da empresa. Ao final, como em um algoritmo de rede social, somente os semelhantes são considerados”, explica Adelina, foi criada na Grécia e vive em Olten, na Suíça alemã, há pouco mais de dois anos.

A estudante entrevistou 57 profissionais da área, advindos de 28 multinacionais, a maioria baseada no país. O resultado foi um misto de incompatibilidade de culturas nacional e corporativa como desculpa pelo não aproveitamento de determinado candidato que teria, em tese, as qualificações para a vaga de emprego.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Estudo comprova tendências preconceituosas na contratação de estrangeiros 03. Setembro 2018 - 14:31 O trabalho de conclusão do MBA de Adelina Stefan pela Universidade de Plymouth trouxe à tona uma triste realidade, na qual muitos já desconfiavam: existe preconceito sim contra estrangeiro quando o assunto é entrevista de emprego e contratação na Suíça. A estudante entrevistou 57 profissionais da área, advindos de 28 multinacionais, a maioria baseada no país. O resultado foi um misto de incompatibilidade de culturas nacional e corporativa como desculpa pelo não aproveitamento de determinado candidato que teria, em tese, as qualificações para a vaga de emprego. O trabalho mostra mais que preconceito. Revela uma indisposição da sociedade e das corporações em abraçar a diversidade. “As empresas dizem, no discurso, que querem profissionais qualificados e que pensem fora da caixa. Na prática, alegam não quererem contratar alguém que não se encaixe na cultura do país ou na da empresa. Ao final, como em um algoritmo de rede social, somente os semelhantes são considerados”, explica Adelina, foi criada na Grécia e vive em Olten, na Suíça alemã, há pouco mais de dois anos. Artigo do blog "Suíça de portas abertas" da jornalista Liliana Tinoco Baeckert. swissinfo.ch: O que exatamente a Senhora descobriu com a sua pesquisa? A.S.: Eu queria compreender o impacto da cultura nas práticas de recursos humanos, crucial para entender como os gerentes da área percebem esse tema. O mais marcante foi que a cultura é percebida com duas facetas, a nacional e a organizacional. Então, resumindo, se o candidato não se encaixa em nenhuma dessas duas facetas, não é considerado no processo de seleção. O problema é que essa prática vai na direção contrária da busca pela diversidade, que prega mais mulheres em cargos de liderança, pessoas de diferentes realidades culturais trabalhando em times, funcionários que pensem diferente para despertar a criatividade. swissinfo.ch: Eu imagino que em um país como a Suíça, no qual mais de 25% da população é estrangeira, fica bem complicado manter esse tipo de tendência de recrutamento. A.S.: Com certeza. Com a minha pesquisa, eu pude identificar uma série de desafios que os departamentos de recursos humanos têm encontrado para recrutar, selecionar e treinar funcionários. Esses profissionais hoje, em termos globais, precisam encarar e rever seus pré-julgamentos, baseados em visões do mundo às vezes enviesadas pela cultura própria. Eles têm que lidar com a necessidade latente de consciência intercultural em relação à cultura organizacional, que significa a capacidade de entender as diferenças, de compreensão de que nem todos desempenham tarefas da mesma maneira ou entendem a mesma mensagem de forma igual. Esses profissionais precisam urgentemente de treinamento intercultural. Precisam aprender a avaliar candidatos tão distintos sem vieses. É necessária uma mudança de paradigma. swissinfo.ch: E como isso se dá na prática? Adelina Stefan: Eu entrevistei 57 profissionais relacionados com a área de recrutamento e seleção, a maior parte baseada na Suíça. Desse total, 28 eram profissionais de recursos humanos ou especialistas, 11 gerentes que trabalham nas áreas de diversidade e inclusão, seis gerentes de mobilidade global e 12 treinadores interculturais. Pelas entrevistas, eu pude constatar que a maioria entende cultura pela ótica de Edgar Schein: "esse é o jeito que fazemos coisas aqui". Os gerentes também tendem a associar uma série de fatores, como nacionalidade, idade, gênero, formação, raça, religião, experiências pessoais. No final das contas, os contratantes preferem culturas que se ajustem a eles. Eles observam o comportamento do candidato, o tipo de pensamento, que deve coincidir com o da empresa ou do gerente. Mas ao mesmo tempo essas empresas anunciar que querem apostar na diversidade. É uma discrepância. Por exemplo, antes de uma vaga ser publicada, eles preferem contratar um profissional interno. Se não é achado, então a vaga é oferecida externamente. Eu vou te dar um exemplo pessoal que talvez tenha me inspirado muito a estudar esse tema. Como eu cheguei jovem aqui na Suíça, quando era convidada para entrevistas de emprego, achavam muito estranho que eu já tivesse cinco anos de experiência como assistente executiva. Eu era considerada super-qualificada, mas ao mesmo tempo, me indicavam à volta aos bancos universitários, para ter um diploma suíço. Ao mesmo tempo, pude verificar que o meu marido, que não fala tão bem o alemão, conseguia empregos mais facilmente. É que além da cultura nacional e corporativa, os vieses culturais com relação ao gênero são muito fortes aqui. É mais fácil para um homem arrumar um emprego do que para uma mulher, assim como é mais provável que eu suíço obtenha a vaga que um estrangeiro. Nas entrevistas, veio também a confirmação de que mulheres com idades na casa dos 30 anos são mais rejeitadas, pelo fato de estarem na "idade fértil". No final das contas, as empresas suíças, mesmo que multinacionais, estão repetindo o padrão da teoria das culturas coco e do pêssego. Coco são as duras de penetrar, como a casca da fruta. Já as sociedades pêssego são mais maleáveis. swissinfo.ch: E qual seria seu conselho para os estrangeiros que estejam procurando uma vaga de trabalho aqui na Suíça? A.S.: Se você quer permanecer aqui, não espere que consiga esse emprego tão rapidamente. Pode demorar até dois ou três anos. Não se esqueça, trata-se de um mercado com casca dura como o coco. Então, não é incompetência da pessoa, mas a dificuldade é fruto de uma situação adversa. Nas entrevistas, eu pude constatar que é importante o candidato mostrar que está totalmente integrado aos valores suíços, como pontualidade, se consegue falar uma das línguas nacionais, no caso idioma de onde irá trabalhar. Esteja preparado para lida com colegas e chefes em uma sociedade de baixo contexto, categorização cultural de autoria de Richard Lewis. De acordo com sua escala de comparações de Lewis, é importante não demonstrar muito os sentimentos, não misturar vida profissional com privada, por exemplo. É de bom tom começar fazendo trabalhos voluntários. Assim consegue-se mostrar que há interesse em fazer algo para a comunidade, estabelece-se mais conexões, o que pode ajudar no tão sonhado emprego. Mas continue a sua busca, é difícil, mas não é impossível.