Até 2030, a Suíça tem de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 50%, a fim de cumprir os objetivos do Acordo de Paris sobre o Clima.

Os críticos argumentam que a cobrança de um imposto mais elevado do que nos países vizinhos incentivaria as pessoas a voar através de aeroportos fora da Suíça. As discussões estão em curso. Em dezembro, a Câmara dos Deputados votou 93 a 88 contra a introdução de uma taxa climática sobre as passagens de avião.

Os debates estão atualmente em andamento no parlamento suíço sobre como reduzir as emissões de CO2. Na quarta-feira (25), os senadores discutiram uma taxa de CHF30-150 para as passagens aéreas, dependendo da classe e da distância. Metade da receita seria canalizada para um novo fundo para o clima e o restante para o orçamento público geral.

"Durante o atual debate sobre o clima e em vista da abertura do túnel do Ceneri, estamos em contato próximo e regular com a Companhia Ferroviária Federal", disse à swissinfo.ch a porta-voz da SWISS, Sonja Ptassek. Embora a Adria seja um parceiro de codeshare da SWISS, Ptassak observou que "atualmente não há nenhum parceiro que possa intervir tão em cima da hora com uma aeronave certificada e uma tripulação de cockpit adequadamente treinada para garantir um horário de voo contínuo para o aeroporto de Lugano".

A SWISS International Airlines oferece um serviço de transporte aéreo entre a estação ferroviária de Basileia e o Aeroporto de Zurique. Quando o túnel de base Ceneri for inaugurado no sul da Suíça no próximo ano, a viagem de trem entre Lugano e Zurique será cerca de 30 minutos mais rápida.

Perguntado se faz sentido oferecer esses voos curtos quando há opções ferroviárias competitivas, Eiselin reconheceu que as companhias aéreas precisavam fazer mais para reduzir as emissões.

Em termos de CO2, o trem é claramente o vencedor. De acordo com o site ecopassenger.orgLink externo , a pegada de carbono do voo de ida e volta é de 172 kg, contra os 0,38 kg de CO2 gerados por pessoa que faz a mesma viagem de trem.

"A maior parte deles são passageiros em trânsito, pessoas do cantão do Ticino ou do norte de Itália, que têm voos internacionais de ligação a partir de Zurique", disse Stefan Eiselin, chefe de redação do AerotelegraphLink externo , à rádio pública suíça SRF.

A suspensão dos voos da Adria Airways entre duas cidades suíças faz com que as pessoas se perguntem por que razão alguém poderia voar a uma distância tão curta, especialmente quando a consciência climática está a um nível historicamente elevado.

Who flies within tiny Switzerland?

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Quem voa dentro da pequena Suíça? Susan Misicka 27. Setembro 2019 - 15:09 A suspensão dos voos da Adria Airways entre duas cidades suíças faz com que as pessoas se perguntem por que razão alguém poderia voar a uma distância tão curta, especialmente quando a consciência climática está a um nível historicamente elevado. Enquanto o parlamento suíço revia a lei de CO2 da Suíça, os passageiros que tinham planejado voar com a Adria Airways entre Zurique e Lugano tiveram que correr para os trens. A companhia aérea eslovena não pode operar desde o final da noite de segunda-feira devido a problemas financeiros. "A maior parte deles são passageiros em trânsito, pessoas do cantão do Ticino ou do norte de Itália, que têm voos internacionais de ligação a partir de Zurique", disse Stefan Eiselin, chefe de redação do Aerotelegraph, à rádio pública suíça SRF. Avião x trem O voo leva 45 minutos e a passagem de ida e volta custa cerca de CHF140 ($142). Em comparação, a viagem de trem do centro da cidade para o centro da cidade leva cerca de duas horas e 15 minutos, e uma viagem de ida e volta custa CHF130; de aeroporto para aeroporto são pouco mais de três horas, e CHF150. Em termos de CO2, o trem é claramente o vencedor. De acordo com o site ecopassenger.org, a pegada de carbono do voo de ida e volta é de 172 kg, contra os 0,38 kg de CO2 gerados por pessoa que faz a mesma viagem de trem. Perguntado se faz sentido oferecer esses voos curtos quando há opções ferroviárias competitivas, Eiselin reconheceu que as companhias aéreas precisavam fazer mais para reduzir as emissões. "A eliminação de voos curtos substituíveis é apenas uma pequena medida. Por exemplo, a KLM acaba de anunciar que vai abandonar a ligação de Amsterdã para Bruxelas, e a Austrian Airlines já abandonou alguns dos seus voos domésticos. Em última análise, é a demanda que decide". Mudanças em Lugano A SWISS International Airlines oferece um serviço de transporte aéreo entre a estação ferroviária de Basileia e o Aeroporto de Zurique. Quando o túnel de base Ceneri for inaugurado no sul da Suíça no próximo ano, a viagem de trem entre Lugano e Zurique será cerca de 30 minutos mais rápida. "Durante o atual debate sobre o clima e em vista da abertura do túnel do Ceneri, estamos em contato próximo e regular com a Companhia Ferroviária Federal", disse à swissinfo.ch a porta-voz da SWISS, Sonja Ptassek. Embora a Adria seja um parceiro de codeshare da SWISS, Ptassak observou que "atualmente não há nenhum parceiro que possa intervir tão em cima da hora com uma aeronave certificada e uma tripulação de cockpit adequadamente treinada para garantir um horário de voo contínuo para o aeroporto de Lugano". Em 2017, o Departamento Federal da Aviação Civil revogou a licença da companhia aérea suíça Darwin, com sede em Lugano e propriedade da Adria Airlines. Agora só a SWISS e a Silver Air oferecem serviços regulares a partir do aeroporto de Lugano. Voar deveria ser mais caro Os debates estão atualmente em andamento no parlamento suíço sobre como reduzir as emissões de CO2. Na quarta-feira (25), os senadores discutiram uma taxa de CHF30-150 para as passagens aéreas, dependendo da classe e da distância. Metade da receita seria canalizada para um novo fundo para o clima e o restante para o orçamento público geral. Os críticos argumentam que a cobrança de um imposto mais elevado do que nos países vizinhos incentivaria as pessoas a voar através de aeroportos fora da Suíça. As discussões estão em curso. Em dezembro, a Câmara dos Deputados votou 93 a 88 contra a introdução de uma taxa climática sobre as passagens de avião. Até 2030, a Suíça tem de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em 50%, a fim de cumprir os objetivos do Acordo de Paris sobre o Clima.