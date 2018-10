A expansão de empresas atuantes no setor de criptomoedas e do blockchain gera entusiasmo, mas também apreensão na Suíça. Este setor revolucionário ...

O Liechtenstein também foi adicionado ao diretório, uma vez que o principado tem uma conexão próxima com as empresas suíças de blockchain e é cada vez mais descrito como uma extensão da nação criptográfica suíça.

Juntas, as 50 principais empresas de blockchain no chamado Cripto-Vale empregam 440 funcionários no país, valem estimados US$ 44 bilhões (CHF 43,7 bilhões) e detêm mais de US$ 2 bilhões para investir em pesquisa e desenvolvimento, segundo o CV VC (veja gráfico abaixo).

O crescente setor de blockchain suíço continua bombando: mais de 600 empresas e instituições estão agora localizadas na "Criptonação" e no vizinho Liechtenstein, de acordo com dados divulgados recentemente.

A empresa de serviços cripto-financeiros Bitcoin Suisse está entre as 50 maiores firmas de blockchain do país.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Indústria de blockchain suíça tem crescimento meteórico Matthew Allen 18. Outubro 2018 - 15:30 O crescente setor de blockchain suíço continua bombando: mais de 600 empresas e instituições estão agora localizadas na "Criptonação" e no vizinho Liechtenstein, de acordo com dados divulgados recentemente. A indústria emprega cerca de 3.000 pessoas na Suíça e Liechtenstein, bem como muitos outros no exterior, diz o grupo de investimento Crypto Valley Venture Capital (CV VC). Juntas, as 50 principais empresas de blockchain no chamado Cripto-Vale empregam 440 funcionários no país, valem estimados US$ 44 bilhões (CHF 43,7 bilhões) e detêm mais de US$ 2 bilhões para investir em pesquisa e desenvolvimento, segundo o CV VC (veja gráfico abaixo). Grande parte desse financiamento foi levantado por meio de programas de investimento em grupo ('crowdfunding') para a oferta inicial de moedas (ICO, inicial em inglês para 'initial coin offering'), em que o público pode comprar moedas digitais que lhes dão acesso a plataformas blockchain. A CV VC também montou um diretório on-line chamado CV Maps, que lista empresas, fundações, consultores, advogados, estabelecimentos de ensino e outros agentes de apoio que trabalham na indústria de blockchain suíça. O Liechtenstein também foi adicionado ao diretório, uma vez que o principado tem uma conexão próxima com as empresas suíças de blockchain e é cada vez mais descrito como uma extensão da nação criptográfica suíça. O diretório expandiu a partir de apenas 350 entidades de blockchain listadas em abril de 2017, o que demonstra a escala e a velocidade de crescimento do setor nos últimos 18 meses. O impacto potencial de longo prazo do setor de blockchain na economia suíça também não passou batido pelas autoridades e políticos, que têm se ocupado em criar uma estrutura legal e regulatória para permitir que a nova tecnologia prospere. O termo "Crypto Nation" foi cunhado pelo ministro suíço da Economia, Johann Schneider-Ammann, durante uma conferência em St. Moritz, em janeiro de 2018. As cinco principais empresas de blockchain no top 50 listadas pelo CV Maps são PickioChain, Vetri, Medicalchain, Etherisc, e Decent.