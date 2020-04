Coronavirus: the situation in Switzerland

Economia suíça pode perder até 35 bi para pandemia 07. Abril 2020 - 17:00 O Coronavírus custará à economia suíça 22 bilhões de francos suíços (22,7 bilhões de dólares) em perda de produtividade no melhor cenário possível, alertaram os economistas. As perdas poderão facilmente chegar a 35 bilhões de francos entre março e junho. O fechamento a nível nacional de lojas e serviços de rua não essenciais tem sido acompanhado pelo fechamento parcial de fábricas em alguns cantões. O Instituto Suíço de Economia KOF calcula um déficit de produtividade de 1,2 bilhões de francos suíços por semana. Os setores do comércio varejista, transportes e hotelaria, em particular, estão sofrendo as consequências da pandemia. Grande parte dos custos está sendo causada pelo fechamento de empresas e pelos efeitos de trabalhadores que adoecem ou estão em quarentena, diz o KOF. Mas 44 a 71% das consequências econômicas negativas da Covid-19 são provavelmente causadas por perturbações no comércio com outros países. "Mesmo que a estratégia atual venha a ter sucesso, os custos econômicos para a Suíça serão em grande parte determinados pelo ambiente internacional", disse Jan-Egbert Sturm, diretor do KOF. "Se a crise não for contida a nível mundial, os problemas econômicos na Suíça continuarão a ser graves". O isolamento suíço, iniciado em 17 de março, continuará pelo menos até 26 de abril. Mas, na terça-feira (7), o responsável suíço pela saúde, Daniel Koch, avisou que "estamos apenas a meio caminho, no máximo". O KOF exortou anteriormente o governo a fazer mais para proteger a economia durante a pandemia. Até agora, o Governo reservou mais de 60 bilhões de francos suíços para cobrir a perda de salários, conceder empréstimos de emergência às empresas e injetar fundos de emergência em setores específicos.