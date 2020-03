Cailler é o mais antigo fabricante de chocolate da Suíça. No entanto, descansar sobre os louros não é uma opção para a indústria do chocolate: a inovação é uma obrigação. Uma retrospectiva do passado mostra os marcos da história do chocolate suíço. Foi no início do século 20 que o chocolate conquistou o mundo. (SRF/swissinfo.ch)

Exportações recordes impulsionam vendas de chocolate suíço 31. Março 2020 - 07:30 O valor das exportações suíças de chocolate ultrapassou CHF1 bilhão (US$ 1,05 bilhão) pela primeira vez no ano passado, liderado pelo aumento da demanda do Canadá, Estados Unidos, China, Oriente Médio e Singapura. O consumo interno da iguaria também cresceu ligeiramente após a queda da demanda nos anos anteriores. As vendas para os fabricantes suíços de chocolate subiram 2,2% em 2019, atingindo quase CHF1,79 bilhão. Quase três quartos das vendas foram alcançadas no exterior, uma proporção que aumentou ligeiramente de 72,5% em 2018 para 73,7% no ano passado. A União Europeia é o mercado mais dominante, mas o crescimento das exportações foi mais notório em outros países. O consumo anual per capita na Suíça aumentou 0,8% a 10,4 quilos, contrariando uma tendência negativa recente. Os consumidores suíços também têm um gosto por chocolate estrangeiro, com as importações representando 41% de todas as vendas. A Federação Suíça dos Produtores de Chocolate, Chocosuisse, reclamou, porém, que os custos de produção dos alimentos de luxo na Suíça são prejudicados por tarifas que favorecem os ingredientes nacionais, como o açúcar. Isso cria "custos adicionais desnecessários", disse a associação em um comunicado. Chocosuisse também pediu a rápida ratificação de um acordo de livre comércio com os países do Mercosul para abrir o "acesso não discriminatório a mais de 260 milhões de consumidores".