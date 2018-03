A estação de Chiasso foi aberta em 1874, quando o desvio entre Locarno e Chiasso entrou em funcionamento. Em setembro de 1876 tornou-se importante para o tráfego transfronteiriço com a abertura do trecho Como-Chiasso, chegando então até Milão. Com a abertura do túnel do São Gotardo e da Estrada de Ferro do São Gotardo, em 1882, a estação fazia parte da ligação norte-sul entre a Alemanha, a Suíça de língua alemã, o Ticino e a Itália. Após a adesão da Suíça ao Acordo de Schengen em 2008, o controle oficial das fronteiras deveria desaparecer, mas a Guardia di Finanza italiana e os guardas de fronteira suíços mantiveram suas operações na estação de Chiasso. Como tanto italianos como suíços têm acesso ao banco de dados de Schengen, os controles mais frequentes do lado suíço é de clandestinos que tentam entrar na Suíça.

Já fechou há muito o outrora famoso bufê da estação de Chiasso. Instalou-se ali uma loja da Migrolino (ligada à rede de supermercados Migros), que também tem uma rica oferta de bebidas alcoólicas. "O negócio está indo", diz a funcionária atrás do balcão. Em vez do bufê existe apenas um simples bar chamado "Sette e 48". O nome refere-se a uma importante ligação de trem às 7h48, que já não existe há muito tempo. O café expresso aqui é barato: 2,20 francos.

A estação pertence à SBB e à Rede Ferroviária Italiana (RFI). Isso se nota. Nos longos corredores, funcionários da SBB e da Trenitalia (FS) trabalham em escritórios diretamente adjacentes. Uma placa mostra a entrada do centro comum de polícia e alfândega dos países vizinhos, o Centro Comune di Polizia e Doganale Chiasso (CCPD), localizado no primeiro andar da estação.

Já sobre a saída principal na plataforma 1, vê-se o enorme quadro com o título "L'emigrante" (O Emigrante), de Pietro Chiesa, que venceu o primeiro prêmio na seção de pintura no mesmo concurso. Emigração – este sempre foi um tema para Chiasso. No passado, moradores de Chiasso emigraram. Hoje o centro federal de acolhimento para requerentes de asilo fica a poucos minutos da estação.

Apesar de todas as mudanças, algumas coisas na estação de Chiasso sobreviveram ao tempo. No meio do hall de entrada, continua de pé a estátua "Itália e Svizzera", feita em 1993 pela escultora Margherita Osswald Toppi, depois de ter vencido um concurso público da SBB para obras de arte na estação ferroviária de Chiasso. As duas mulheres se abraçam e simbolizam a amizade entre os dois povos vizinhos – uma amizade que, nas últimas décadas, se encontra em crise.

No lado sul da estação, então ainda há uma estação aduaneira italiana, por atrás da qual circulam os trens regionais para Milão – no trilho 13. Uma placa "Milano" indica o percurso pela alfândega.

No entanto, num outro aspecto Chiasso ganhou em importância. "A estação é um ponto quente de entrada de imigrantes ilegais e requerentes de asilo", diz Mauro Antonini, chefe dos guardas de fronteira do Ticino, enquanto caminha com alguns colegas pela passagem subterrânea. "Estou visitando a tropa", ri com uma certa ironia. E, então, acrescenta em tom sério: "Em Chiasso, precisamos cada vez mais de reforço, porque 85% das entradas ilegais no país acontecem aqui, além do aumento de contrabando nos trens."

O chefe, ao seu lado, concorda. "Antigamente centenas de pessoas trabalhavam aqui, os trens eram limpados e as composições reordenadas: tudo isso acabou", diz com resignação. "Hoje somos governados por Berna, voltamos aos tempos dos regentes (“Landvögte” em alemão ou “bailli” em francês – espécie de potentados que existiam na Suíça no Ancien Régime entre 1415 e 1789)." Chiasso não tem mais um chefe de estação próprio.

Apenas alguns poucos passageiros circulam nesta manhã. Na ladrilhada passagem subterrânea, um empregado do serviço de limpeza da Companhia Suíça de Trens (SBB, na sigla em alemão) pinta o teto de branco. Ele traja uma jaqueta fluorescente com a inscrição RailClean. "Trabalho aqui há 30 anos, mas Chiasso não é mais o que foi: ninguém está interessado em nós", diz ele. "Não apenas a estação de trem é negligenciada, dê uma olhada na cidade."

A história é sintomática. Porque ela mostra que os tempos de glória de Chiasso como estação ferroviária de fronteira internacional já passaram. Isto se confirma também em um giro. A pintura do alongado edifício principal está descascando, embora no interior os corredores ainda brilhem num berrante amarelo-verde. Mas tudo parece um pouco abandonado. A sala de espera e os banheiros públicos são uma tristeza. Avisos escritos alertam contra batedores de carteira.

Quem quiser ir para Chiasso (no Ticino, sul da Suíça), geralmente precisa fazer conexão. Só os Eurocity (Cisalpino) que circulam a cada duas horas entre Zurique e Milão param em Chiasso. Pelos planos iniciais, até mesmo estes trens, que dispensam a troca de locomotivas, passariam sem parar. Com um forte protesto e o bloqueio de um trem Cisalpino, os cidadãos de Chiasso forçaram em 2009 a reintrodução de uma parada regular dos trens internacionais.

Chiasso é a mais importante estação ferroviária da fronteira suíça com a Itália. No entanto, sua significância para o transporte de passageiros e mercadorias diminuiu muito nos últimos anos.

