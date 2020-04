Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Quanto ganham os suíços hoje? Susan Misicka 06. Abril 2020 - 13:14 Quem embolsa mais no fim do mês - um farmacêutico ou um gerente de logística? Um médico-assistente ou uma enfermeira-chefe? No levantamento dos salários suíços deste ano, concentramo-nos nas pessoas que trabalham especialmente durante a crise do coronavírus - os profissionais da linha de frente e da retaguarda. Todos os anos, o Departamento para a Economia e Emprego do cantão de Zurique publica um livro de quase 800 páginas com dados salariais relativos a uma vasta gama de profissões. Os dados são baseados nas estatísticas salariais e nos detalhes contratuais de toda a Suíça. Vamos conferir os ganhos de algumas pessoas cujos serviços são particularmente importantes durante a crise do Covid-19. Serviços de saúde Farmacêuticos Indústria Alimentos Entregas e comunicação Mídia Limpeza e reciclagem de lixo Embora os salários suíços possam parecer elevados para as pessoas no estrangeiro, é importante lembrar que a Suíça também tem um custo de vida muito alto. Por exemplo, as pessoas gastam cerca de um terço dos seus rendimentos apenas com o aluguel. Você pode entrar em contato com a autora deste artigo no Twitter: @SMisicka