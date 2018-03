Mesmo se a Colômbia vive atualmente o que o presidente Santos definiu como “zona cinzenta”, depois que o povo colombiano votou contra o acordo de paz no plebiscito de 2 de outubro, o acordo continua em vigor. Aliás, ele foi elaborado com ajuda internacional, inclusive da Suíça, terminando com uma guerra que causou mis de 8 milhões de vítimas.

A Suíça participou em várias fases na promoção da paz na Colômbia, lembra a diplomacia suíça, particularmente colocando à disposição especialistas nas negociações entre as autoridades colombianas e as FARC.

O fato de ter aceito o pedido de ambas as partes para que o acordo fosse depositado em Berna, não implica responsabilidade da Suíça na aplicação do acordo, precisa o Ministério das Relações Exteriores a agência suíça de notícias ATS.

Um dos originais do acordo de paz está depositado em Berna, nos arquivos federais, conforme a vontade do governo colombiano e das Farc. O documento foi entregue pela ministra colombiana das Relações Exteriores, Maria Angela Holguin ao secretário de Estado para as relações exteriores, Yves Rossier, presente na cerimônia de assinatura do acordo.

"O Nobel da Paz atribuído ao presidente colombiano retribui os “esforços tenazes para pôr fim a uma guerra civil de mais de 50 anos”, argumentou a presidente do Comitê Nobel na Noruega, Kaci Kullmann Five.

“É muito merecido porque Santos se envolveu no processo desde o início de seu mandato, contra outras expectativas”, afirmou por sua vez Enzo Nussio, pesquisador do Centro de Estudos para a Segurança, em Zurique, especialista em temas de pós conflito.

O Prêmio Nobel da Paz 2016 foi atribuído ao presidente colombiano Juan Manuel Santos. A recompensa é pelo esforço para firmar um acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), em 26 de setembro, depois de 52 anos de conflito armado. Um dos originais do acordo está depositado em Berna.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Presidente da Colômbia ganha Nobel da Paz por acordo com as Farc swissinfo, com agências 07. Outubro 2016 - 12:15 O Prêmio Nobel da Paz 2016 foi atribuído ao presidente colombiano Juan Manuel Santos. A recompensa é pelo esforço para firmar um acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), em 26 de setembro, depois de 52 anos de conflito armado. Um dos originais do acordo está depositado em Berna. “Trata-se de um reconhecimento importante pelos esforços feitos em favor da paz na Colômbia” afirma o Ministério suíços das Relações Exteriores através de um comunicado. “É muito merecido porque Santos se envolveu no processo desde o início de seu mandato, contra outras expectativas”, afirmou por sua vez Enzo Nussio, pesquisador do Centro de Estudos para a Segurança, em Zurique, especialista em temas de pós conflito. "O Nobel da Paz atribuído ao presidente colombiano retribui os “esforços tenazes para pôr fim a uma guerra civil de mais de 50 anos”, argumentou a presidente do Comitê Nobel na Noruega, Kaci Kullmann Five. Texto na Suíça Um dos originais do acordo de paz está depositado em Berna, nos arquivos federais, conforme a vontade do governo colombiano e das Farc. O documento foi entregue pela ministra colombiana das Relações Exteriores, Maria Angela Holguin ao secretário de Estado para as relações exteriores, Yves Rossier, presente na cerimônia de assinatura do acordo. O fato de ter aceito o pedido de ambas as partes para que o acordo fosse depositado em Berna, não implica responsabilidade da Suíça na aplicação do acordo, precisa o Ministério das Relações Exteriores a agência suíça de notícias ATS. A Suíça participou em várias fases na promoção da paz na Colômbia, lembra a diplomacia suíça, particularmente colocando à disposição especialistas nas negociações entre as autoridades colombianas e as FARC. Mesmo se a Colômbia vive atualmente o que o presidente Santos definiu como “zona cinzenta”, depois que o povo colombiano votou contra o acordo de paz no plebiscito de 2 de outubro, o acordo continua em vigor. Aliás, ele foi elaborado com ajuda internacional, inclusive da Suíça, terminando com uma guerra que causou mis de 8 milhões de vítimas. “O fato de que a maioria dos votos rejeitou o acordo de paz, não significa necessariamente que o processo de paz esteja morto”, sublinhou Kullmann Five. Advertiu, no entanto, que “existe um perigo real que o processo de paz se interrompa”.