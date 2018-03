Fabian Cancellara, o "Espártaco" helvético

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2008 17:06 24. Julho 2008 - 17:06

Fabian Cancellara visa o ouro em Pequim (Reuters)

Cancellara, juntamente com o tenista Roger Federar, representa a grande esperança helvética de medalhas nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Dia 13 de agosto ele disputará a prova ciclística "contra- relógio".

"Espero há quatro anos por este momento. Sei muito bem que é apenas uma corrida contra-relógio. Mas, para mim, essa prova é mais importante que as demais e vou fazer o possível para vencê-la"



Após o extraordinário início da temporada de 2008, vencendo a prova de cinco dias, Tirreno Adriático e Milão-São Remo, o ciclista bernês voltou a brilhar nas Voltas da Suíça e fez bola figura na Volta da França.



Como em 2007, ele chegou a vestir a camisa amarela durante sete dias. Vencendo a preliminar da Volta da França ( Tour de France), iniciada em Londres, e a terceira etapa da corrida, ele conseguiu, no ano passado, uma verdadeira proeza: envergar, durante sete dias, a ambicionada camisa amarela de líder da prova.

O ciclista suíço tem físico de gladiador e marcante espírito de luta. Recebeu dos colegas o apelido de "Espártaco". Como o rebelde romano Spartacus, Cancellara acumula vitórias. Entre os ciclistas, sua fama vem crescendo e seus dois títulos de campeão do mundo na disputa contra-relógio – conquistados em 2006 e 2007 – fazem do bernês o favorito ao título olímpico na especialidade.



Yvan Girard, treinador da equipe nacional suíça júnior, de 1997 a 2005, (em entrevista ao jornal friburguense La Gruyère), reconhecia que o jovem Cancellara se sobressaía em provas de velocidade.



Confirmando suas qualidades de ciclista veloz, ele venceu, no ano passado, várias corridas clássicas, como a Milão-São Remo e Paris-Roubaix (esta em estrada de paralelepípedo). Tornou-se, então, o segundo suíço a triunfar no chamado "inferno do Norte"(da França), 83 anos depois de Heiri Suter.

Antes de possíveis novas vitórias, em competições de prestígio – como no Giro d'Italia ou no Tour de France – Fabian Cancellara vai, agora, em busca de sua maior consagração, nas estradas chinesas.



Há meses, a data de 13 de agosto de 2008 se tornou uma obsessão para o ciclista bernês. Como favorito, ele se prepara para a prova, com todo o cuidado. Levará sua equipe, a CSC, com um massagista e um mecânico. "Sei por experiência própria que não consigo trabalhar bem com desconhecidos, pois, não entendem minhas necessidades. Com eles, estou tranqüilo, porque tudo funciona automaticamente", explica ele.

Mesmo tendo analisado o percurso da prova contra-relógio dos Jogos, em DVD, Fabian Cancellara decidiu antecipar sua viagem à China, para reconhecer, por si mesmo, o traçado de suas futuras proezas. Conversei bastante com os responsáveis pela equipe suíça Swiss Olympic e por Swiss Cycling, mas só terei uma idéia clara do percurso quando estiver por lá. Chegando antes, a aclimatação será mais tranqüila e poderei escolher melhor meu local de treinamento", esclarece.



Confirmando suas reais possibilidades de vitória, o bernês diz ter suficiente experiência para enfrentar uma corrida contra-relógio, apesar de a prova se revestir de particular importância. "Com o passar do tempo, aprendi a reutilizar a energia da pressão, decorrente da própria participação em um evento de tal porte. Se você se deixar "corroer" pela pressão, você perde. E disso não quero saber".



Swissinfo, Mathias Froidevaux (tradução de J.Gabriel Barbosa)

BREVE BIOGRAFIA Fabian Cancellara nasceu em Wohlen (perto de Berna), em 1981. Seu apelido, nos meios ciclistas, é "Espártaco".



Campeão júnior na prova contra-relógio, o ex-aprendiz de eletricista profissionalizou-se em 2001, integrando-se na equipe Mapei. Entre 2003 e 2005 correu para a Fassa Bortolo e, em 2006, transferiu-se para a equipe CSC.



Atleta de 186 cm e 80 kg, Cancellara sobressai-se em provas contra-relógio (bicampeão do mundo), nas competições clássicas de um dia e nas endiabradas chegadas de etapas de corridas, quando se destaca do pelotão lançado em alta velocidade.



DESEMPENHO Vencedor da Tirreno-Adriático e da Milão-San Remo, em 2008, foi vice-campeão na Paris-Roubaix (corrida que vencera um ano antes).



Campeão do mundo nas provas contra-relógio em 2006 e 2007, Cancellara venceu várias etapas do Tour de France, competição durante a qual vestiu por sete dias a camisa amarela.



Para um retrospecto completo dos resultados do ciclista bernês, clique no link abaixo

