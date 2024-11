Mercado de empréstimos on-line encolhe

Diminuição do volume de crédito em plataformas on-line em 2023 Keystone-SDA

O crédito concedido na Suíça por meio de plataformas on-line diminuiu 11%, chegando a 18,6 bilhões de francos em 2023. É o que explica um estudo recém-publicado.

Os números mais recentes contrariam a tendência de médio prazo de aumento de 240% nos volumes desse tipo de crédito nos últimos cinco anos, aponta um estudo publicado pela Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna (HSLU) e pela Associação Suíça de Empréstimos no Mercado (SMLA).

Com 13,2 bilhões de francos em carteira, os empréstimos e créditos on-line para grandes empresas, pequenas e médias empresas e entidades do setor público foram responsáveis por cerca de 70% do volume total no ano passado. No entanto, esse volume caiu 7%.

Os empréstimos on-line também se tornaram um importante pilar de financiamento para entidades do setor público, com uma participação de mercado estimada em cerca de 15%, mostra o estudo.

20% menos hipotecas

O negócio de corretagem de hipotecas on-line caiu 19%. Isso se deveu principalmente a uma mudança no ambiente das taxas de juros e às adaptações estratégicas de algumas plataformas, segundo o relatório.

Alguns corretores de hipotecas deixaram o mercado de varejo tradicional ou adaptaram seu modelo de negócios. Para 2024, os especialistas esperam uma estagnação ou até mesmo um leve declínio, mas a perspectiva de longo prazo para esse segmento é positiva.

O segmento de crowdlendingLink externo também sofreu um declínio de 20%. De acordo com o estudo, esse segmento teve alguns anos difíceis: a pandemia de Covid-19 foi seguida por incertezas econômicas e um rápido aumento nas taxas de juros. Apesar das perdas isoladas de crédito, os investidores teriam obtido um retorno médio de três por cento nos últimos oito anos após a dedução de perdas e custos.

Adaptação: Alexander Thoele

