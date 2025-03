Choque cultural? As quatro fases de morar fora do seu país

A emigração é um processo que passa por diferentes estágios. Credit: David Gee / Alamy Stock Photo

Mudar para o exterior é uma experiência empolgante, mas muitas vezes difícil. Entre o choque cultural e a adaptação, muitos expatriados e expatriadas passam por diferentes fases.

Quando você emigra, deixa para trás sua família, seus amigos e tudo o que já conhece, sem saber como será sua futura vida cotidiana. “Isso leva inevitavelmente a uma fase de transição na qual o antigo faz falta e o novo ainda não é palpável”, explica Rahel Siegenthaler, especialista e coach de comunicação intercultural.

Mesmo com uma preparação minuciosa para a emigração, é possível que haja um choque cultural – uma reação psicológica e emocional, cientificamente reconhecida, frente à vida numa cultura nova e desconhecida.

No processo de adaptação, as pessoas passam por diferentes estágios. O antropólogo Kalervo Oberg descreveu quatro fasesLink externo, que Rahel Siegenthaler resume da seguinte forma:

1. A fase da lua de mel

“Nessa primeira fase, a nova cultura é fascinante e empolgante. Tudo parece bonito e interessante, a pessoa descobre coisas novas e tem experiências apaixonantes. Ao mesmo tempo, às vezes a pessoa experimenta o ambiente sem um olhar crítico”.

2. A fase da frustração

“A frustração surge quando aparecem as dificuldades iniciais com o novo idioma, as normas culturais e as convenções sociais do local. É quando os mal-entendidos, as barreiras linguísticas e a falta de uma rede social podem causar estresse e levar ao isolamento. A nova cultura pode ser percebida como problemática ou desagradável, e há mesmo o risco de interromper a estadia no exterior”.

3. A fase da adaptação

“Conhecendo melhor as regras, as normas e estruturas sociais, a pessoa consegue começar a se adaptar. Ela desenvolve estratégias para lidar com essas diferenças e se sente mais segura no novo ambiente. Essa fase se caracteriza por uma compreensão cada vez maior e uma capacidade de gerenciar os conflitos de forma mais eficaz”.

4. Fases de integração

“A pessoa tem um bom entendimento da cultura e está cada vez mais integrada emocional e socialmente. Há um equilíbrio entre a sua própria identidade cultural e a do seu novo local de moradia. Ela se sente mais em casa e consegue respeitar, ao mesmo tempo, sua própria cultura e a nova cultura ao seu redor, integrando-as na sua vida cotidiana”.

