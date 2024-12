Coesão social na Suíça é vista de forma negativa

A avaliação da população suíça sobre a atual coesão da sociedade é amplamente negativa. A situação se deteriorou em comparação com a época em que os entrevistados eram mais jovens, de acordo com um estudo da Universidade de Lucerna.

A pesquisa representativa com 1.104 pessoas, conduzida pelo Centro de Religião, Economia e Política (ZRWP, na sigla em alemão) da Universidade de Lucerna, constatou que apenas um pouco menos de 40% da população suíça avalia a atual coesão social na Suíça como positiva.

Um quarto dos entrevistados percebe a coesão como “nem ruim nem boa”, e um terço a classifica negativamente. O foco foi a avaliação subjetiva da coesão atual em comparação com o passado.

Quando perguntados sobre como percebiam a coesão social durante sua juventude, os entrevistados foram muito mais positivos. O foco das respostas aqui foi nas categorias “muito boa” e “boa”.

De acordo com os autores, a deterioração percebida é, portanto, considerável. Embora a maioria dos entrevistados tenha classificado a coesão social como “boa” no passado, as classificações indiferente e ruim predominam no presente.

Coesão sob pressão

“Os resultados de nosso estudo piloto indicam que a coesão social na Suíça está sob pressão”, observa Antonius Liedhegener, coautor dessa pesquisa com Anastas Odermatt, citado em um comunicado à imprensa divulgado pela universidade na sexta-feira (6).

Além disso, essas percepções são, em grande parte, independentes de fatores sociodemográficos tradicionais, como idade, gênero ou nível de escolaridade. A coesão atual e passada é sempre avaliada de forma muito semelhante em todas as classes sociais. Portanto, é uma questão de opinião pública generalizada.

Essa pesquisa piloto é a primeira etapa de um estudo mais amplo sobre esse tópico planejado pelo ZRWP. O objetivo é determinar os antecedentes da coesão social e as possíveis estratégias para promovê-la na Suíça em médio prazo.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

