O tempo invernal na Suíça é o único, até agora, a boicotar os jogos, com temperaturas mais quentes do que o normal, afetando a neve em altitudes mais baixas. Os organizadores da estação de esqui Les Diablerets chegaram a utilizar caminhões para transportar a neve escavada do alto de uma montanha para cobrir parte de uma pista de esqui mais abaixo. No entanto, as críticas dos comentadores online e da mídia sobre o impacto ambiental de tais medidas rapidamente puseram um fim a isso, e o percurso acabou sendo modificado.

Os jogos juvenis começaram em 1998, em resposta à crescente preocupação mundial com a obesidade infantil e a uma queda no número de jovens que praticam esporte, especialmente em países desenvolvidos. O evento apresenta oito modalidades esportivas e 16 modalidades, como hóquei no gelo, patinação no gelo, esqui alpino e snowboard.

Os melhores atletas do mundo, entre 15 e 18 anos, irão competir para conquistar um lugar no topo da sua disciplina. São 1880 participantes nos jogos, 112 deles estão representando a Suíça.

Winter Youth Olympics set to start in Lausanne

