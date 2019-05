Mais 500 piscinas naturais e ao ar livre alegram a vida dos suíços durante o verão. Algumas delas são até centenárias. Agora começam a abrir as suas portas.



Uma semana quente de verão, não ideal para um trabalho de fotografia. Nesse dia o suíço Benjamin Manser passava o tempo na piscina pública de ArbonLink externo, nas margens do Lago de Constança, no cantão da Turgóvia. "Não sou um grande fã da água”, admitiu. "Dormia muito e sempre despertava devido aos gritos que vinham da área do trampolim", lembra-se Manser.



Fascinado, Manser começou a admirar os saltos, mesmo confessando falta de coragem para subir na torre de 10 metros de altura. No dia seguinte voltou à piscina e perguntou a alguns dos corajosos se poderia tirar algumas fotos durante os saltos (segundo o regimento interno, fotografias só são permitidas com o consentimento).



Imagens diferentes



A partir dessa situação incomum surgiram imagens marcantes, apesar de simples. Os corpos registrados pelas lentes parecem estar flutuando no ar entre a plataforma de salto e a superfície da água. Um momento de liberdade.



A temperatura da água da piscina de Arbon não estava muito convidativa nesses dias: 19 graus centígrados. Mas o lago era ainda mais frio. Tudo mudou quando os termômetros começam a subir ao longo do verão.

