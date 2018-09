Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 11:00 26. Setembro 2018 - 11:00

​​​​​​​A geleira do Parque Nacional de Sajama, na Bolívia, perdeu mais da metade de sua superfície em 30 anos. Combinando conhecimento ancestral com novas tecnologias, um projeto suíço visa preservar a água das geleiras protegendo as zonas úmidas.



