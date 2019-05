Na Suíça podem ser encontradas até 800 espécies exóticas. A maioria dessas plantas, insetos ou animais - introduzidos de forma intencional ou não por seres humanos - não são considerados invasivos. Já a palmeira do Ticino é outra história...

De acordo com um estudo realizado em 2006, 107 espécies são invasivas na Suíça. O aumento de espécies exóticas invasoras (neófitos e neozoários) também se deve, em grande parte, ao fato de que o comércio, o transporte e as viagens também estão aumentando no contexto da crescente globalização.



No Dia Mundial da BiodiversidadeLink externo, 22 de maio, a swissinfo.ch publica uma grande reportagem sobre o tema das espécies "invasivas" na Suíça.



