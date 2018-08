Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 13:30 30. Agosto 2018 - 13:30

A educação bilíngue está se tornando mais popular nas escolas suíças, com o alemão e o francês sendo usados de forma intercambiável em algumas matérias, como matemática e história.

A cidade de Biel/Bienne, no cantão de Berna, foi pioneira no ensino bilíngue, provavelmente porque 60% de seus habitantes falam alemão e 40% francês. Em 2010, a cidade iniciou um programa piloto bilíngue em suas escolas primárias que foi considerado tão bem sucedido que agora foi transferido para o primeiro ano do ensino médio.

Em Neuchâtel, onde 600 alunos são ensinados em ambos os idiomas, há um programa bilíngue desde 2011. O cantão começou com 4 aulas em suas escolas. Agora são 30. O cantão de Friburgo também oferece aulas bilíngues em algumas de suas escolas. Em uma escola, uma tentativa de iniciar um programa bilíngue foi colocado de lado devido à falta de interesse dos alunos.

Nesta reportagem do canal suíço RTS, alunos e professores falam sobre os benefícios e desafios desta forma de ensino.

(RTS/swissinfo.ch)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português