Um lago glacial na Suíça encheu-se com água do degelo, colocando em risco os moradores do vale. Para tentar impedir o risco de inundações, uma vala está sendo cavada através da geleira.

Na geleira de Plaine-Morte Link externo​​​​​​​, entre os cantões de Berna e Valais, vários lagos glaciares enchem-se de águas do degelo que, em meados do verão, ameaçam precipitar-se no vale.

Para evitar isso, medidas estruturais de emergência estão sendo implementadas para evitar que um dos lagos cause outra situação crítica de inundação no vale do Simental. No verão passado, um camping e um restaurante foram evacuados e cerca de 100 pessoas tiveram que passar uma noite em abrigos.

Como medida preventiva, uma vala está sendo cavada no meio do gelo da geleira para que a água se escoe automaticamente quando atingir uma certa altura.

As medidas destinam-se a reativar o sistema de drenagem através de uma combinação de valetamento e micro tunelamento. A água deve passar através da barreira de gelo e ser descarregada na barragem existente.





