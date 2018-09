No vestiário dos jóqueis logo após o término da corrida de cross country. Os corredores olham ansiosamente para a tela onde a gravação de sua corrida está sendo mostrada. Ao centro, Jürg Langmeier, o vencedor da corrida com o cavalo Les Sables Blancs.

O Aargau Genusspreis é uma corrida cross country com mais de 4400 metros. A cena mais espetacular acontece no meio da corrida, quando os cavalos cruzam o fosso.

Bem ao lado da secretaria do hipódromo, encontra-se uma vitrine onde os jóqueis checam a tabela de classificação e as fotografias da chegada de cada páreo.

Um grupo de jovens visitantes discutem as corridas do dia e as possibilidades de apostas para a próxima.

O presidente da Associação Hípica de Argóvia, Bruno Vogel, segura com firmeza o troféu destinado ao grande vencedor do dia.

Três charreteiros em suas Sulky - charretes de um eixo, feitas de madeira super-leve e pesando no máximo 30 kg - chegando no disco final em frente à tribuna.

Die Jockey bereitet zusammen mit einer Freundin ihr Pferd vor. Sie wird beim zweiten Ponyrennen in Galopp über 1400 Meter am Start sein.A jovem jóquei prepara seu cavalo com uma amiga. Ela estará na segunda corrida de pôneis, num galope de 1400 metros.

Um retrato do lendário jóquei inglês Lester Piggot encontra-se pendurado na secretaria do hipódromo de Aarau. Ele também visitou Aarau na década de 1960 e correu um Grand Prix nessa pista, que mantém o mesmo desenho até hoje.

No sábado, véspera do dia de corrida, a tribuna é cuidadosamente limpada.

Pferderennen In Aarau

Este conteúdo foi publicado em 8 de Setembro de 2018 13:30 08. Setembro 2018 - 13:30

Corrida de cavalos não é exatamente um esporte popular na Suíça. No entanto, existem oito pistas de corrida no país. A mais bonita é o "Schachen" em Aarau (cantão de Argóvia - Argau). A pista atrai cerca de 7.000 visitantes em um dia de verão para suas corridas - assim como para o balcão de apostas.

São quatro dias de corrida por temporada em Aarau - dois no início do verão, dois no final da estação. No dia 9 de setembro, termina a temporada de 2018.

No centro da ação no terceiro dia de corrida está o "Meisterschaft der Traber", a famosa corrida de charretes, dotada de 40.000 francos de premiação em dinheiro. Para cada dia de corrida, cerca de 105.000 francos serão distribuídos em sete corridas. Uma quantia que o clube de corrida não consegue sustentar sozinho como organizador - ano após ano o clube tem que correr atrás de patrocinadores, inclusive para cobrir os altos custos de manutenção do hipódromo. Para isso, o clube depende de outros eventos, como o cinema ao ar livre, para gerar mais receitas durante o verão.



Prazer em vez de dinheiro

Pela manhã, a pista é de um verde vibrante, graças à irrigação automática da grama durante o verão quente. E antes do início da corrida, o estado do solo é cuidadosamente testado - as condições são ideais.

Seis dúzias de cavalos estão prontos para começar. A tarde começa com duas corridas de pôneis nas quais os jovens cavaleiros medem suas habilidades. Lentamente as filas se formam nos balcões de apostas. Além dos conhecedores experientes da cena, são sobretudo os jovens visitantes que estão interessados ​​em apostar.

Para eles, pouco importa se a escolha recai sobre "Chérie", "Mai Thai", "Sing-Sing" ou "Les Sables Blancs". Em primeiro lugar, a aposta dá à corrida uma injeção de adrenalina: os apostadores estreantes correm para frente da barreira e aplaudem o "seu" cavalo quando passa à galope.



O mais antigo hipódromo permanente da Suíça

As corridas têm um alto status esportivo aqui. Ao mesmo tempo, os eventos também são festivais populares. Há passeios de pônei e uma creche: os visitantes de domingo são em boa parte famílias jovens - especialmente com jovens garotas apaixonadas por cavalos.

O hipódromo de Aarau existe há quase 100 anos. O "Schachen" foi a primeira pista permanente na Suíça. A primeira corrida de cavalos aconteceu aqui em 1921. A tribuna coberta, com uma arquibancada de concreto, foi construída em 1947. Ao longo das décadas, a pista de corridas de Aarau foi repetidamente renovada e ampliada. Hoje ela é parte integrante das atrações turísticas da capital do cantão de Argóvia.



