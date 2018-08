Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 12:15 10. Agosto 2018 - 12:15

A participação dos jovens nas eleições e plebiscitos geralmente é mais baixa do que para a média da população. Qual o motivo do desinteresse?

Apenas um em três jovens de 18 a 25 anos faz uso dos seus direitos políticos ao votar em eleições e plebiscitos que ocorrem regulamente no país. A cientista política Cloé Jans, do instituto de pesquisa de opinião Gfs.BernLink externo pesquisa para compreender o fenômeno.

Dentre as conclusões tiradas, Jans acredita que a introdução do voto eletrônico ou a redução da idade mínima para ter direito a voto não é tão importante para a participação política dos jovens do que a formação política. Essa é a opinião de representantes do grupo. Atualidade, emoções e envolvimento pessoal são os fatores mais importantes para levar os jovens às urnas.

Junto com a Associação Suíça de Parlamentos Jovens (DSJ), o instituto Gfs.Bern entrevistou 1.500 jovens com idades entre 15 a 25 anos através do monitor político "EasyvoteLink externo".

