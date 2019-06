Em 2009, as cidades suíças de La Chaux-de-Fonds e Le Locle foram declaradas patrimônio da humanidade por seu planejamento urbano único e sua renomada indústria relojoeira.

Ambas as cidades, situadas perto uma da outra em uma área remota nas montanhas suíças da Cordilheira do Jura, foram construídas em terrenos considerados inadequados para a agricultura, levando à criação da indústria relojoeira. A formação em grade do planejamento urbano reflete as necessidades dos relojoeiros de uma organização racional.

O planejamento urbano ajudou a acomodar a transição de uma indústria artesanal a uma produção industrial mais concentrada no final dos séculos XIX e XX.

Karl Marx descreveu La Chaux-de-Fonds como uma "enorme cidade fabril" - observando a forma como a cidade melhorou a eficiência ao atribuir diferentes partes ou tarefas do processo de fabrico de relógios a diferentes trabalhadores. "La Chaux-de-Fonds e Le Locle constituem um conjunto urbano e arquitetônico único, inteiramente dedicado à relojoaria desde o século XVIII até aos nossos dias", observa o site da Lista do Patrimônio Mundial da UNESCOLink externo.









