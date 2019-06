O Dynamic Test Center (DTC) Link externo, em Vauffelin, no noroeste da Suíça, ganhou fama nos últimos 25 anos graças à sua contribuição para a segurança dos passageiros.

É aqui que carros, camiões, vedações de segurança e até caixas pretas de aviões e trens são submetidos a testes de colisão para ver como resistem a uma colisão a diferentes velocidades. O engenheiro de automóveis Raphael Murri, que trabalha para o DTC, disse para a televisão pública suíça SRF: "Um cliente chinês me disse que parece que somos os únicos no mundo que podem realizar este tipo de testes de colisão com caixas pretas. Eu não vou dizer como fazemos isso, senão as pessoas vão nos copiar".

O DTC trabalha em estreita colaboração com a faculdade de engenharia automotiva da Universidade de Ciências Aplicadas de Berna. Ele ajuda as empresas a desenvolver produtos como carros, realizando testes de vibração e estresse, analisando componentes, confiabilidade e emissões de ruído.



Adaptação: Fernando Hirschy, swissinfo.ch

