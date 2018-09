A higiene é primordial, e os pacientes estão seguros em casa porque não entram em contato com germes estranhos.

O dentista transporta todas as suas ferramentas em uma mala e um carrinho militar, incluindo uma máquina de raios X.

Michael Keller roda as estradas montanhesas rumo ao próximo paciente.

Os moldes dentários, Keller os faz no próprio local.

Michael Keller montou uma estação dentária com esterilizador, ultra-som, dispositivo de sucção, máquina de raio-x e uma cadeira de dentista dobrável na parte de trás do furgão volkswagen.

Reportagem em imagens sobre dentistas ambulantes

Ele visita os pacientes em casa ou eles vêm para o seu "dentomóvel". O dentista Michael Keller roda o cantão de Uri desde 2014 com seu furgão convertido para tratar dos dentes dos idosos.

Depois de completar seus estudos e vários cargos de assistente, Michael Keller queria abrir uma clínica em Andermatt (cantão de Uri) em um centro de saúde que ainda estava na planta. Mas a construção foi adiada por dois anos. Durante esse tempo, ele percebeu que mais e mais pessoas idosas, habitantes de vales remotos ou em lares de terceira idade, tinham dificuldade de se locomover para tratar de seus dentes. Assim surgiu a ideia de se transformar em um dentista ambulante.

Para Keller, tudo fez sentido rapidamente: muitos idosos, que necessitam de maiores cuidados, negligenciaram o atendimento odontológico. As visitas domiciliares dentárias, portanto, não são apenas bastante demandadas, mas também necessárias. Com o projeto "Geriadent", ele agora quer sensibilizar outros dentistas assim como as equipes de enfermagem da Spitex (serviço ambulatório à domicílio) e os lares de idosos para esse problema. A Universidade de Ciências Aplicadas de Lucerna acompanha o projeto cientificamente, o cantão de Uri está atualmente considerando co-financiamento.

O doutor Keller trata dois a quatro pacientes por dia. Seu trabalho é extremamente criativo porque ele tem que improvisar todos os dias. Ele dedica bastante tempo para seus clientes, sem registrar no "taxímetro". Como dentista normal, ele poderia ganhar muito mais. "Eu sou provavelmente o dentista mais pobre da Suíça!", diz Keller, mas com um sorriso completamente satisfeito.



