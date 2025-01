Empresários suíços apostam em mercado interno forte em 2025

Mais da metade dos líderes empresariais suíços espera que a economia global cresça este ano, segundo a pesquisa. Keystone / Laurent Gillieron

Os líderes empresariais suíços estão otimistas em relação a 2025, apesar de um mundo em crise. Eles estão apostando no mercado suíço em vez do internacional, de acordo com uma pesquisa publicada na segunda-feira à frente do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos.

1 minuto

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss CEOs betting on a strong domestic market in 2025 original ler mais Swiss CEOs betting on a strong domestic market in 2025

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Os líderes empresariais suíços não estão apenas mais confiantes do que seus colegas internacionais, mas também muito mais otimistas do que no ano passado, revelou a PricewaterhouseCoopers (PwC) em um comunicado à imprensa. Como a economia e os mercados “mostraram resiliência”, a confiança cresceu.

+ O que a Suíça espera da economia em 2025

Mais da metade dos líderes empresariais suíços espera que a economia global cresça este ano. E dois terços preveem crescimento no mercado suíço, que se mostrou particularmente resistente em 2024.

No ano passado, apenas a metade dos executivos pensava dessa forma. Esse desenvolvimento é uma boa notícia para a segurança do emprego, já que a maioria dos líderes empresariais deseja manter seus empregos, disse a PWC.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Até onde vai o limite para a integração de imigrantes em países ricos? Este conteúdo foi publicado em Na Suíça e no Canadá, imigração compensa a baixa natalidade, mas o debate cresce: até onde a sociedade pode integrar? Enquanto Japão e Coreia do Sul buscam atrair mais migrantes, Europa e EUA vivem dilema. ler mais Até onde vai o limite para a integração de imigrantes em países ricos?

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever