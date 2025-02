Nestlé anuncia queda nas vendas em 2024

Os resultados da Nestlé para todo o ano de 2024 refletem um desempenho misto em meio a um ambiente econômico desafiador e à menor demanda dos consumidores. Keystone-SDA

A Nestlé, gigante suíça do setor de alimentos, divulgou na quinta-feira lucros menores em 2024 devido às fracas condições econômicas e à demanda dos consumidores. Mas o grupo sediado em Vevey propôs um aumento de dividendos e mantém suas metas para 2025.

As vendas anuais caíram 1,8% para CHF91,35 bilhões (US$ 100,4 bilhões), disse a Nestlé em um comunicado à imprensa na quinta-feira. A empresa registrou um crescimento orgânico de 2,2%, enquanto o crescimento interno real, ou volume de vendas, foi de 0,8%, em comparação com -0,3% no ano anterior.

As vendas de café foram, mais uma vez, um importante fator de crescimento, aumentando no segundo semestre do ano de 0,1% para 1,4%. Os produtos de confeitaria e de cuidados com animais de estimação também contribuíram. O crescimento veio principalmente dos mercados emergentes e da Europa.

O lucro operacional recorrente caiu 2,2% para CHF 15,70 bilhões, e a margem associada foi de 17,2% contra 17,3% no ano anterior. O lucro líquido diminuiu 2,9%, para CHF 10,88 bilhões.

Esses resultados foram, em linhas gerais, compatíveis com as expectativas dos analistas. Especialistas consultados pela agência de notícias AWP esperavam receitas de CHF91 bilhões, lucro operacional ajustado de CHF15,5 bilhões e uma margem relacionada de 17%. Esperava-se um crescimento orgânico de 2,1% e um lucro antes de juros e impostos (EBIT) de 0,7%.

O fluxo de caixa livre melhorou em 2,5% para CHF10,67 bilhões. Na assembleia geral anual da Nestlé, em 16 de abril, os acionistas serão convidados a aprovar um aumento nos dividendos para CHF 3,05 por ação, em comparação com CHF 3,00 no ano anterior.

Economia de 300 milhões

Olhando para o futuro, a Nestlé espera um melhor crescimento orgânico das vendas para 2025, sem fornecer um número, enquanto a margem operacional subjacente deve atingir 16%.

“Temos um roteiro claro para acelerar o desempenho e nos prepararmos para o futuro”, garante Laurent Freixe, que é CEO desde setembro de 2024.

A Nestlé espera que os planos de economizar CHF 2,5 bilhões até o final de 2027 comecem a surtir efeito. O programa, anunciado em novembro, já resultou em uma economia de CHF300 milhões. A economia total deve chegar a CHF700 milhões este ano, aumentando para CHF1,4 bilhão até 2026.

Ao mesmo tempo, a gigante dos alimentos planeja investir 9% das vendas em publicidade e marketing até o final do ano.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

