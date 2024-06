Nestlé continua sendo a marca suíça mais valiosa

Logotipo da Nestlé SA, a maior empresa de alimentos do mundo, em sua sede em Vevey, Suíça. Keystone/Laurent Gillieron

A Nestlé tem um valor de marca de pouco mais de CHF 18,5 bilhões (US$ 20,7 bilhões), informou a consultoria de avaliação de marcas Brand Finance, sediada em Londres, em sua última classificação na quinta-feira. Isso significa que a empresa permanece no topo das 50 marcas suíças mais valiosas.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Nestlé remains the most valuable Swiss brand original ler mais Nestlé remains the most valuable Swiss brand

No entanto, em comparação com o ano anterior, a Nestlé perdeu 13% – ou cerca de CHF2 bilhões – em valor de marca, de acordo com o comunicado à imprensa. A razão dada para a queda do valor da marca foram as condições macroeconômicas desfavoráveis.

Como no ano anterior, a Brand Finance classificou a fabricante de relógios Rolex como a segunda marca mais valiosa da Suíça. Estima-se que seu valor de marca tenha aumentado para CHF 12,3 bilhões, com o aumento devido principalmente a previsões de vendas mais altas.

Mostrar mais

Mostrar mais Três empresas suíças estão entre as 100 mais caras do mundo Este conteúdo foi publicado em Três empresas suíças voltaram a figurar entre as 100 mais valiosas empresas de capital aberto do mundo. ler mais Três empresas suíças estão entre as 100 mais caras do mundo

O banco UBS ficou em terceiro lugar no pódio, com um valor de marca de CHF 10,9 bilhões. “Embora a aquisição do Credit Suisse tenha feito com que uma marca estabelecida, mas controversa, desaparecesse de cena, isso ofereceu à marca UBS uma perspectiva favorável que levou a um alto crescimento em valor”, afirmou o relatório.

Zurich supera a Roche

Houve uma mudança no quarto e quinto lugares: de acordo com o relatório, o grupo de seguros Zurich aumentou seu valor de marca em mais de um quarto e agora ocupa o quarto lugar na classificação, depois de ocupar o quinto lugar no ano anterior. A Zurich foi a marca de crescimento mais rápido. “O crescente sucesso internacional da seguradora, particularmente na região da Ásia-Pacífico e sua entrada no mercado indiano, certamente desempenham um papel no crescimento do valor da marca”, disse a Brand Finance.

A empresa farmacêutica Roche, que estava em quarto lugar no ano passado, foi empurrada para o quinto lugar. De acordo com o comunicado de imprensa, os outros lugares entre os dez primeiros são ocupados pela Swisscom, com um valor de marca de CHF 6 bilhões, Glencore, com CHF 5,3 bilhões, Swiss Re, com CHF 5,1 bilhões, ABB, com CHF 5 bilhões e Nescafé, com CHF 4 bilhões.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Empresas suíças estão entre as que mais investem em pesquisa no mundo Este conteúdo foi publicado em Quatorze empresas suíças estão entre as 500 maiores do mundo quando se trata de gastos com pesquisa e desenvolvimento. ler mais Empresas suíças estão entre as que mais investem em pesquisa no mundo

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever