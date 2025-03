Parlamento suíço tenta controlar investimentos estrangeiros

Segundo a Lei de Controle de Investimentos, o Estado poderia intervir em caso de preocupações com a segurança. Keystone-SDA

O Senado suíço quer impor controles mais rígidos sobre as aquisições de empresas suíças por investidores estrangeiros.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss parliament intent on forcing foreign investment controls ler mais Swiss parliament intent on forcing foreign investment controls

Deutsch de Ständerat im Grundsatz für Prüfung ausländischer Investitionen original ler mais Ständerat im Grundsatz für Prüfung ausländischer Investitionen

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Os legisladores votaram a favor de um projeto de lei correspondente na segunda-feira, mas decidirão sobre os detalhes mais específicos em uma data posterior.

A câmara parlamentar tomou sua decisão por 16 votos a favor, 29 contra e nenhuma abstenção. A Câmara dos Deputados havia se manifestado a favor do projeto de lei na sessão de outono.

O Senado só discutirá a Lei de Auditoria de Investimentos em detalhes em uma data posterior. Em primeiro lugar, o comitê de consulta preliminar analisará o projeto de lei em mais detalhes.

O projeto legislativo baseia-se em uma moção do senador Beat Rieder. Embora os investimentos estrangeiros continuem sendo permitidos, em princípio, de acordo com a Lei de Controle de Investimentos, eles agora estarão sujeitos a autorização. O Estado poderia intervir em caso de preocupações com a segurança.

A Câmara dos Deputados tornou o projeto de lei mais rigoroso em setembro passado. Especificamente, decidiu na época que a revisão de investimentos também deveria se aplicar a investidores não estatais. Além da ordem e da segurança públicas, o fornecimento de bens e serviços essenciais é explicitamente mencionado como digno de proteção.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever