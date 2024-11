Presidência de Trump testará confiança na Big Pharma

Uma segunda presidência de Trump deixará em suspenso as negociações de preços de medicamentos previstas na Lei de Redução da Inflação e em muitas outras políticas de saúde da era Biden. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Uma segunda presidência de Trump poderia ser um impulso para a inovação biomédica, mas também corre o risco de corroer a confiança do público no setor farmacêutico se a ciência, o comércio e a saúde pública forem deixados de lado.

As grandes empresas farmacêuticas, incluindo as duas grandes empresas suíças, Roche e Novartis, tinham muito em jogo na eleição presidencial dos EUA. Durante o governo Biden, o governo dos EUA começou a negociar os preços dos medicamentos com o setor pela primeira vez. Uma segunda presidência de Trump coloca em xeque essa e muitas outras políticas de saúde da era Biden.

“Ainda temos que ver quais são de fato as políticas de Trump”, disse David Reddy, que dirige a Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA), à SWI swissinfo.ch, nos bastidores do FT Global Pharma and Biotech Summit, em Londres. “Independentemente do partido político, porém, todos querem a mesma coisa – boa saúde e inovação.”

Ainda não se sabe como Trump planeja avançar em muitas questões de saúde. É muito provável que a redução dos preços dos medicamentos, em uma tentativa de reduzir a carga financeira dos pacientes, esteja em sua agenda. Esperava-se que a vice-presidente Kamala Harris expandisse as negociações de preços da era Biden para além de dez medicamentos iniciais, algo que o setor farmacêutico argumenta que prejudicaria seus lucros e frustraria os investimentos em inovação.

Trump ainda não disse se continuará na mesma linha. Em sua primeira presidência, ele também procurou reduzir os preços dos medicamentos, mas fez pouco progresso em sua propostaLink externo de usar a comparação internacional de preços de medicamentos para obter um preço justo nos EUA.

Qualquer medida para reduzir os preços dos medicamentos afeta diretamenteLink externo as empresas suíças e a economia. Os EUA são o maior mercado farmacêutico do mundo, respondendo por mais de 40% das vendas farmacêuticas globais de grandes empresas como Novartis e Roche. Metade do crescimento da Suíça nos últimos dez anos veio do setor farmacêutico. A redução dos preços dos medicamentos afetaria a base tributária da Suíça.

Mas o setor farmacêutico tem outras preocupações com a presidência de Trump. Se a retórica da campanha sobre ciência, segurança e saúde pública for um sinal, o retorno de Trump à Casa Branca poderá testar a fé pública no setor farmacêutico que vai muito além dos preços dos medicamentos.

Inovação radical

Uma questão que pesa sobre o setor é como o governo Trump verá a inovação biomédica. “Trump e seus apoiadores próximos, como Elon Musk, mostraram que não têm medo de inovações radicais”, disse um executivo de uma empresa farmacêutica suíça à SWI no FT Summit.

Isso poderia injetar novos investimentos e ideias em tecnologias e doenças difíceis de tratar, mas também poderia levar a grandes rupturas. Já há sinais de que Trump reformularia ou até mesmo eliminaria agências federais inteiras que servem para impulsionar a inovação e proteger a saúde pública. Os legisladores republicanos já discutiram a reestruturação maciçaLink externo das principais agências dos EUA, como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e os Institutos Nacionais de Saúde.

“A Food and Drug Administration dos EUA é, em muitos aspectos, o padrão ouro e é uma instituição que muitos admiram em todo o mundo”, disse Sebastian Guth, diretor de operações da empresa farmacêutica alemã Bayer nos EUA, em um painel de discussão sobre as eleições nos EUA. “Como setor, dependemos muito de trabalhar com agências que sejam previsíveis, baseadas na ciência e que não abram mão de seu compromisso com a segurança do paciente.”

O manual do Projeto 2025, preparado por grupos conservadores dos EUA, aponta o dedo para o setor farmacêutico, “exigindo garantias contra a dominação regulatória de nossos órgãos de saúde pública pelas empresas farmacêuticas”.

Espera-se também que Trump adote uma linha mais dura em relação à China do que seu antecessor, o que poderia semear a suspeita de parcerias entre as grandes empresas farmacêuticas e os participantes do crescente cenário de biotecnologia da China. Isso está acontecendo em um momento em que a China se tornou um centro de pesquisa e desenvolvimento biomédico mais importante, especialmente para medicamentos oncológicos e inteligência artificial.

Muitas empresas também têm fortalecido os laços de fabricação com fornecedores chineses. Isso pode se tornar mais complicado se houver um novo endurecimento das sanções contra a China ou políticas protecionistas mais amplas.

O setor farmacêutico suíço depende muito do comércio global, dado o pequeno mercado do país. O setor farmacêutico e químico é responsável por cerca de 40% das exportações suíças.

“As condições estruturais favoráveis à inovação são essenciais”, disse Georg Därendinger, que lidera as comunicações da associação suíça do setor farmacêutico, a Interpharma. “Nós nos opomos às tendências protecionistas e à política industrial.”

Preocupação com a ciência e a saúde pública

A maior ameaça à confiança no setor pode muito bem ser a opinião de Trump sobre ciência e saúde pública. A confiança na ciência diminuiu nos EUA desde a pandemia. Uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisaLink externo Pew em 2023 revelou que mais de um quarto, 27%, dos adultos norte-americanos tinham pouca ou nenhuma confiança nos cientistas, em comparação com 13% em 2019.

Trump e muitos de seus apoiadores de alto nível expressaram ceticismo em relação às vacinas e promoveram teorias científicasLink externo questionáveis no passado. As propostas de políticas de saúde incluídas no manual do Projeto 2025 exigem uma diminuição do papel da pesquisa científica, mas Trump negou qualquer envolvimento com o projeto.

Trump disse que deixaria Robert F. Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas, “ir à loucura” em relação à saúde e não descartaria a proibição de certas vacinas. As vacinas salvaram cerca de 154 milhões de vidas em todo o mundo nos últimos 50 anos, de acordo com um estudoLink externo publicado na Lancet.

O movimento Make America Healthy Again, liderado por Kennedy, identificou doenças crônicas como obesidade, diabetes, autismo, câncer e doenças mentais como prioridades principais. No entanto, espera-se que os direitos reprodutivos sejam reduzidos, assim como os investimentos em pesquisas sobre a saúde da mulherLink externo, que têm sido extremamente subfinanciados.

O financiamento de iniciativas importantes de saúde global, como o Pepfar, o esforço global do governo dos EUA para combater o HIV, também pode estar em risco. Em 2020, Trump retirou os EUA da Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando a organização sediada em Genebra de ser corrupta e estar sob o controle da China após a pandemia do coronavírus. O presidente Biden reintegrou os EUA como membro.

Se Trump enfraquecer a OMS e outros projetos globais de saúde, isso poderá dificultar a vida das empresas farmacêuticas que fazem parceria com eles para expandir o acesso a medicamentos e construir infraestrutura de saúde em países de baixa renda.

O setor farmacêutico já sofre de um déficit de confiança. Questionar a base científica do trabalho do setor torna muito mais difícil conquistar a confiança do público, disse Michael Elliott, vice-presidente de assuntos médicos da empresa norte-americana Gilead Sciences, ao FT Summit. “Temos que redobrar a comunicação não apenas para a saúde das pessoas, mas porque isso levanta questões sobre o valor que o setor traz.”

