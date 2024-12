Migrantes sob suspeita em Portugal

A migração em Portugal é hoje um tema bastante debatido na imprensa helvética. Na foto: migrantes detidos na praia de Quarteira, Faro, em 15 de junho de 2020. EPA/LUIS FORRA

De um avião que caiu sobre lojas no Brasil a uma receita de bacalhau que resgata tradições natalinas em Portugal: as manchetes desta semana nos levam de tragédias ambientais e sociais à reflexão sobre cultura, migração e economia.

Alexander Thoele

Alexander Thoele é de origem alemã e brasileira e ingressou na swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, concluiu seus estudos de jornalismo e informática em Brasília e Stuttgart.

De 21 a 27 de dezembro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Em busca do vírus

A entrevista com o infectologista americano Daniel Lucey foi publicada no Neue Zürcher Zeitung (NZZ), o jornal mais prestigioso da Suíça, pelo correspondente Martin Amrein. Conhecido como “detetive de epidemias”, Lucey compartilhou sua experiência em surtos como Sars, Zika, Ebola e gripe aviária. Ele destacou sua dedicação em viajar a áreas afetadas como o Brasil para compreender surtos e buscar formas de interrompê-los, uma missão que define como um reflexo automático após tratar pacientes com AIDS nos anos 1980.

Lucesy ressaltou a importância de aprendizado contínuo, comunicação honesta durante pandemias e a necessidade de coordenação em crises como o H5N1 nos EUA. Ele relembrou experiências marcantes, como no surto de Ebola na Libéria, onde improvisou métodos para salvar pacientes em condições adversas e testemunhou atos de solidariedade comoventes.

Como professor na Geisel School of Medicine, Lucey busca transmitir aos alunos a importância de antecipar, reconhecer e agir diante de crises, enfatizando que o próximo desafio muitas vezes já está entre nós, aguardando reconhecimento.

Fonte: NZZ em 27.12.2024Link externo (em alemão)

Migrantes sob suspeita geral?

O artigo do jornalista Thomas Fischer aborda uma questão sensível em Portugal: a migração. A narrativa destaca como uma operação policial em um bairro asiático de Lisboa, que levou à detenção de dois cidadãos portugueses, gerou polêmica ao ser vista como potencialmente direcionada por agendas populistas e xenófobas.

A ação suscitou críticas sobre a proporcionalidade do uso da força e levantou preocupações de que o partido de direita Chega, conhecido por sua retórica anti-imigração, estaria influenciando a política migratória nacional.

Além disso, o texto explora o contraste entre a reputação de Portugal como um país pacífico e a crescente sensação de desconforto da população em relação a imigrantes, especialmente do subcontinente indiano.

Dados do “Barômetro da Imigração” revelam percepções de estrangeirismo e desconhecimento sobre as contribuições econômicas dos imigrantes. Embora a imigração seja reconhecida como essencial para a economia, reformas recentes endureceram as regras para estrangeiros, evidenciando tensões sociais e políticas em um contexto de mudanças demográficas significativas.

Fonte: Journal21.ch em 25.12.2024Link externo (em alemão)

Portugal: estrangeiros aumentam os preços dos imóveis

O portal de economia CASH.CH publicou um artigo abordando a especulação imobiliária em Portugal, destacando a alta nos preços das propriedades, impulsionada pela demanda estrangeira e pela escassez de oferta habitacional. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os preços subiram quase 10% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, marcando o maior aumento em dois anos.

A empresa Square Asset Management atribui esse cenário a atrasos na concessão de alvarás de construção, especialmente em Lisboa, o que eleva os custos finais das moradias. A alta também é sustentada por baixas taxas de juros e pelo interesse de estrangeiros, como americanos em busca de clima ensolarado e custo de vida mais baixo. Desde 2018, a população estrangeira no país dobrou, alcançando 1 milhão de pessoas, cerca de 10% da população total.

Para conter o aumento, o governo retirou o setor imobiliário do programa Golden Visa e reduziu incentivos fiscais para novos residentes. No entanto, a habitação social representa apenas 2% do total de moradias em Portugal, um dos níveis mais baixos da União Europeia, agravando o problema.

Fonte: CASH em 25.12.2024Link externo (em alemão)

Autoridades temem poluição por ácido sulfúrico

O jornal suíço 20min, de maior circulação no país, publicou uma reportagem sobre o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no norte do Brasil, ocorrido no domingo. O acidente deixou quatro mortos, incluindo uma menina de 11 anos, e 13 desaparecidos. Entre os veículos que caíram no rio Tocantins, estavam três caminhões transportando 22.000 litros de pesticidas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, levantando preocupações sobre uma possível poluição ambiental. As buscas pelos desaparecidos estão complicadas devido ao risco do vazamento do ácido.

A ponte, construída na década de 1960 e principal ligação entre os estados do Maranhão e Tocantins, apresentava rachaduras visíveis, conforme alerta de um morador no dia anterior ao colapso. As causas ainda estão sendo investigadas, e o presidente Lula prometeu apoio federal para o resgate e a apuração do incidente.

O jornal também destacou dois outros acidentes fatais no Brasil no mesmo fim de semana: um acidente de ônibus em Minas Gerais, que resultou em 41 mortes, e a queda de um avião em Gramado, no Rio Grande do Sul, que matou dez pessoas da mesma família.

Fonte: 20min.ch em 24.12.2024Link externo (em francês)

“É obrigatório apresentar uma receita de bacalhau!”

O bacalhau é um elemento essencial da culinária natalina em Portugal, afirma o chef Ricardo Simões, que apresenta um filé confitado como sua criação para este ano. O peixe tem forte ligação com a cultura portuguesa, sendo um prato tradicional nas festas de Natal e adaptado de diversas maneiras em diferentes regiões e famílias. Introduzido na época dos Descobrimentos, o bacalhau tornou-se um alimento duradouro para os marinheiros portugueses.

Historicamente, o bacalhau ganhou destaque no século 20 durante o regime de Salazar, que incentivou campanhas de pesca para promover a autonomia alimentar. Inicialmente consumido pelas elites, ele se popularizou como “a carne dos pobres”, consolidando-se como parte da identidade culinária portuguesa. Hoje, é chamado de “amigo fiel” e considerado indispensável para quem visita o país.

Portugal é um dos maiores consumidores de bacalhau do mundo, representando cerca de 20% do consumo global. Em 2023, o setor movimentou 500 milhões de euros, grande parte durante o Natal. No entanto, o aumento de preços e a dificuldade de preparo do peixe estão desestimulando as gerações mais jovens, colocando o setor diante de novos desafios para manter a tradição.

Para atrair os jovens, empresas como a Riberalves investem em produtos mais práticos, como filés congelados prontos para cozinhar. Mesmo com os desafios, o bacalhau continua a ser uma peça central da culinária portuguesa, reforçando sua importância histórica e cultural.

Fonte: Bluewin.ch em 23.12.2024Link externo (em francês)

Avião cai sobre lojas no Brasil

O jornal Le Matin, da Suíça francófona, publicou uma matéria, adaptada de agências internacionais, sobre um trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil, amplamente repercutido na mídia local.

Um pequeno avião Piper Cheyenne 400 caiu em uma área comercial de Gramado, no sul do Brasil, na manhã de domingo, deixando pelo menos nove mortos, incluindo todos os passageiros. As autoridades ainda não confirmaram o número exato de ocupantes, mas estimativas preliminares sugerem que havia dez pessoas a bordo.

A aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa e terminou em uma loja de móveis, também danificando um albergue. O acidente provocou um incêndio, e 15 pessoas foram hospitalizadas, principalmente por inalação de fumaça.

Gramado, conhecida por seu turismo natalino, está em alta temporada. O avião havia decolado de Canela, outro destino turístico próximo. Autoridades locais, incluindo o governador Eduardo Leite, lamentaram a tragédia, que segue sob investigação.

Fonte: Le Matin em 22.12.2024Link externo (em francês)

Participe do debate da semana:

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 3 de janeiro.

Até a próxima semana!

