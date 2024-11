O fim da “diplomacia do samba”?

Apoteose dos Brics: da esquerda para a direita, o indiano Nareandra Modi, Lula, o sul-africano Cyril Ramaphosa, e o líder chinês Xi Jinping. AP Photo/Eraldo Peres

Esta edição da nossa revista de imprensa oferece uma análise abrangente de eventos e temas relevantes ao redor do mundo, com destaque para os impactos climáticos, políticos e sociais.

11 minutos

Eduardo Simantob Nascido em São Paulo, Brasil, trabalha como jornalista na redação em português e responsável pela área de cultura da swissinfo.ch. Formado em cinema, administração de empresas e economia, trabalhou na Folha de S. Paulo, um dos maiores diários brasileiros, antes de se mudar para a Suíça em 2000 como correspondente internacional de vários meios de comunicação brasileiros. Baseado em Zurique, Simantob trabalhou com mídia impressa e digital, co-produções internacionais de documentários, artes visuais (3.a Bienal da Bahia; Museu Johann Jacobs/Zurique), e foi palestrante convidado sobre narrativas transmidiáticas (transmedia Storytelling, em inglês) na Universidade de Ciências Aplicadas de Lucerna (HSLU - Camera Arts, 2013-17).

De 16 a 22 de novembro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

O difícil equilíbrio da neutralidade em tempos sombrios

Durante décadas, o Brasil manteve-se afastado dos conflitos mundiais e manteve bons contatos com todos eles. No entanto, isso está se tornando cada vez mais difícil para o anfitrião da cúpula do G20. O correspondente do jornal Basler Zeitung na América do Sul, Christoph Gurk reflete sobre a difícil posição do Brasil para manter neutro num contexto de crise climática, conflito no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, e num momento em que os valores democráticos perdem peso e os autocratas estão em ascensão.

“Durante décadas, essa diplomacia do samba foi muito bem-sucedida: um passo para um lado, depois para o outro, sem nunca esquecer de sorrir. Mas agora, diante de um mundo cada vez mais polarizado, surge a pergunta sobre o que essa estratégia ainda pode alcançar.

O desejo do Brasil de se dar bem com tudo e com todos está atingindo cada vez mais seus limites. Isso pode ser visto no exemplo do Brics: a aliança foi recentemente ampliada, com a Etiópia, a Arábia Saudita e o Irã tornando-se novos membros. Há muito tempo, alguns vêem o Brics como um clube de autocratas e ditadores de fato – e no meio disso tudo está o Brasil, que na verdade se orgulha de ser a maior democracia da América do Sul.

Pelo menos Vladimir Putin não quis participar do G20, o que evitou que o Brasil tivesse que decidir se executaria o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente da Rússia.”

No entanto, com os líderes das principais potências ocidentais – EUA, Alemanha, França – enfraquecidos, a mídia suíça destacou como os países em desenvolvimento, especialmente do “Sul Global”, pela primeira vez deram o tom da agência do encontro.

Fonte: BazonlineLink externo e Tages AnzeigerLink externo em 18.11.2024 (em alemão)

Namoro com a China

Turistas esperam o presidente chinês Xi Jinping chegar ao seu hotel no Leblon durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Associated Press

Na esteira do G20 no Rio de Janeiro, o presidente chinês Xi Jinping foi recebido em uma visita de Estado em Brasília, onde os governos dos dois países assinaram 37 novos acordos bilaterais, inclusive nas áreas de agricultura, comércio, infraestrutura, indústria e ciência.

A China já é há mais de uma década o maior parceiro comercial do Brasil. De acordo com Lula, o comércio bilateral atingiu um recorde histórico de 157 bilhões de dólares em 2023.

Xi já havia participado da cúpula do G20 no Rio de Janeiro e da cúpula da Comunidade Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Lima, capital do Peru.

No Peru, Xi inaugurou o primeiro porto controlado pela China na América do Sul, juntamente com a presidente Dina Boluarte. O mega porto de Chancay, localizado a cerca de 80 quilômetros ao norte de Lima, na costa do Pacífico, tem como objetivo estabelecer uma rota direta para Xangai e, assim, encurtar significativamente a travessia. Há anos, a China vem investindo em projetos de infraestrutura nas Américas Central e do Sul por meio de sua iniciativa de investimento “Nova Rota da Seda”, ganhando assim influência na região.

O Brasil, contudo, ainda não aderiu oficialmente à Nova Rota da Seda, mas os acordos assinados nessa semana certamente trouxeram o Brasil mais perto da “estrada chinesa”.

Fonte: WatsonLink externo, em 21.11.2024 (em alemão)

Mercosul versus agricultores europeus…

Enquanto os líderes mundiais se encontravam no Brasil, agricultores europeus iam às ruas protestar contra o acordo UE-Mercosul. Em entrevista ao canal de notícias brasileiro GloboNews na véspera da cúpula do G20, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que convencer todos os países dos dois blocos a assinar esse acordo de livre comércio é “uma tarefa árdua”.

“O diabo está sempre nos detalhes”, insistiu ela. “A reta final é a mais importante, mas também costuma ser a mais difícil”.

Esse acordo de livre comércio entre a UE e os quatro membros fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) está sendo elaborado há mais de duas décadas.

Depois que um acordo “político” foi selado em 2019 entre a UE e os países do Mercosul, a oposição de vários países, incluindo a França, bloqueou sua adoção final, embora países como a Alemanha e a Espanha esperem que ele seja assinado até o final do ano.

“Quero tranquilizar todos os nossos agricultores: não abriremos mão de nossa soberania alimentar. A França não apoiará o acordo UE-Mercosul em sua versão atual”, escreveu o presidente francês Emmanuel Macron no X no domingo, após sua reunião em Buenos Aires com seu colega argentino Javier Milei, antes de ir ao Rio para a cúpula do G20.

Com forte oposição ao acordo, os agricultores franceses temem uma inundação de carne latino-americana na Europa e alertam para a concorrência desleal de produtos que não estão sujeitos aos rígidos padrões ambientais e de saúde em vigor na UE.

Fonte: Le MatinLink externo em 18.11.2024 (em francês)

… e Macron em xeque

O comentarista Richerd Werly do jornal Blick analisou a posição complicada do presidente francês Emmanuel Macron.

Segundo ele, “Macron tem razão em temer o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul, que ele tentou impedir à margem da cúpula do G20. Mas seu veto, ao contrário do que parece, não é apenas o resultado da mobilização dos agricultores franceses, que mais uma vez ameaçam incendiar o país e invadir as prefeituras. Na verdade, é a visão macronista do mundo que está naufragando. Uma visão que esse chefe de Estado de 46 anos nunca conseguirá compartilhar com seus compatriotas.

A agricultura é apenas um aspecto desse acordo, que também abrange o setor automotivo, químico, farmacêutico, têxtil e de serviços. Seu espírito é, além disso, fiel à doutrina comunitária: difundir o poder europeu por meio de padrões tecnológicos e comerciais, apoiando-se no mercado único, que um ex-primeiro-ministro italiano teme que se torne uma “colônia financeira dos Estados Unidos”.

Portanto, Emmanuel Macron deveria, em teoria, dar todo o seu peso a esse texto e usá-lo como alavanca para defender o que tem sido seu principal credo econômico desde sua eleição em 2017: a atratividade e a competitividade da França. Mas o problema é que o público para esse tipo de retórica voltada para o futuro, visando a uma França mais eficiente do ponto de vista industrial, não existe mais. A velha antífona dos agricultores – legítima, dadas as dificuldades nesse setor – de que as raízes agrícolas do país devem ter precedência, porque permeiam todo o tecido social, é vitoriosa em todas as categorias.

Não importa o fato de que esses agricultores revoltados muitas vezes se endividaram até os olhos. Não importa as mudanças em seus hábitos alimentares. Não importa o impasse que a política agrícola europeia acabará atingindo, dadas as diferenças entre os países membros.

‘Não ao Mercosul’ se tornou a nova bandeira. Contra a globalização. Contra Bruxelas. Contra as mudanças na agricultura que acabarão sendo impostas de qualquer maneira.”

Fonte: BlickLink externo, em 20.11.2024 (em francês).

Guiné Equatorial é novo alvo da presença russa na África

Vladimir Putin com o presidente da Guiné Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo durante a Semana de Energia Russa em Moscou, 26 de setembro de 2024. EPA/GRIGORY SYSOEVSPUTNIK / KREMLIN POOL

O diário zuriquenho Neue Zürcher Zeitung (NZZ) relata que a Rússia enviou até 200 conselheiros militares para a Guiné Equatorial.

De acordo com a agência de notícias Reuters, os agentes russos têm por missão proteger o presidente. Obiang, 82, chegou ao poder em um golpe de Estado em 1979 e já sobreviveu a várias tentativas de golpe.

A Rússia tem expandido continuamente sua influência no continente africano e suas relações militares nos últimos dez anos. Moscou enviou consultores e tropas de combate para a República Centro-Africana, Mali, Níger, Burkina Faso e Moçambique. O envio de pessoal militar para a Guiné Equatorial, governada pela ditadura e rica em recursos, está de acordo com a estratégia do Kremlin, que agora também foi observada em outros lugares.

“A Rússia está interessada principalmente no setor de matérias-primas e oferece serviços de segurança em troca de regimes em países que não são politicamente estáveis”, resume o analista Lanre-Peter Elufisan.

Na década de 2000, as empresas de energia americanas investiram bilhões de dólares na Guiné Equatorial. O interesse dos EUA no estado do Golfo da Guiné diminuiu desde que a produção em seu próprio país aumentou. Atualmente, a Guiné Equatorial produz cerca de 80.000 barris de petróleo bruto por dia, em comparação com um pico de mais de 300.000 barris há duas décadas.

Fonte: NZZLink externo, em 17.11.2024 (em alemão)

O melhor queijo do mundo é português

O World Cheese Awards é realizado desde 1988. Na sexta-feira, eles foram realizados mais uma vez em Portugal. Este ano, 4786 queijos de 47 países participaram da competição. 240 especialistas de todo o mundo testaram as variedades.

Quatro queijos da Suíça estavam entre os 14 finalistas, mas não foram suficientes para o primeiro lugar. Esse prêmio foi concedido a um português: o queijo de ovelha amanteigado da Quinta do Pomar.

O painel de especialistas era composto por 240 tecnólogos e avaliadores de queijos, chefs, jornalistas e varejistas. Durante três horas, os juízes degustaram os queijos em 104 mesas.

Em seguida, cada painel de jurados escolheu o melhor queijo para cada mesa. Em seguida, esses queijos foram testados por um “superjúri”, que selecionou 14 finalistas entre os 104 queijos.

Esse “superjúri” era composto por figuras importantes do mundo dos queijos, incluindo o presidente da Guilde Internationale des Fromagers da França, Roland Barthélémy; Joey Wells, gerente de desenvolvimento e inovação de produtos alimentícios da Whole Foods Market, e Neşe Biber, autor e varejista de queijos turcos.

Fonte: 20MinutenLink externo, em 16.11.2024 (em alemão).

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Matthew Allen Como evitar que a inteligência artificial seja monopolizada? Como evitar o monopólio da IA? Com o potencial de resolver grandes problemas globais, há risco de países ricos e gigantes da tecnologia concentrarem esses benefícios. Democratizar o acesso é possível? Participe da discussão 14 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 22 de novembro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

