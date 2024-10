O paraíso de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, e seus companheiros de equipe comemoram com o troféu da Copa do Campeonato Árabe de Clubes no Estádio King Fahd, em Taif, Arábia Saudita, no sábado, 12 de agosto de 2023. AP Photo/Samah Zidan

Eleições presidenciais de Moçambique, marcadas por suspeitas de fraude; o desempenho de candidatos bolsonaristas nas eleições municipais brasileiras; as tentativas diplomáticas do Brasil e Suíça para encerrar a guerra na Ucrânia: estes foram alguns temas de destaque na imprensa helvética ao longo da semana.

10 minutos

Alexander Thoele

Alexander Thoele é de origem alemã e brasileira e ingressou na swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, concluiu seus estudos de jornalismo e informática em Brasília e Stuttgart.

De 5 a 11 de outubro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Artista busca casas coloridas no Brasil

O jornal Aargauer Zeitung, do cantão da Argóvia, destaca o trabalho da artista brasileira Rosângela de Andrade Boss, que vive em Brugg há 28 anos. A artista recebeu uma bolsa de 10 mil francos para realizar uma pesquisa no Brasil, seu país natal. Atualmente, ela está em uma residência artística na Universidade FAAP, em São Paulo, onde estuda elementos geométricos e decorativos de casas tradicionais brasileiras.

Rosângela viajou por diversas regiões do Brasil, incluindo Manaus e Belém, documentando as fachadas de construções históricas e explorando a “Arquitetura do raio que o parta”, um movimento que simboliza a resistência social na arquitetura. Em São Paulo, além de frequentar museus e galerias, ela trabalha em um estúdio próximo à prefeitura, refletindo em suas obras a diferença social e a “blindagem urbana” observada em algumas cidades, como São José dos Campos.

O jornal enfatiza a dedicação da artista à pesquisa arquitetônica e cultural, marcada por suas observações sobre o contraste entre decadência e renovação no Brasil.

Fonte: aargauerzeitung.ch 11.10.2024Link externo (em alemão)

Fanfarra ao invés de samba: Oktoberfest abre no Brasil

O portal nau.ch republicou uma nota da agência suíça ATS destacando a abertura da 39ª edição da Oktoberfest em Blumenau, cidade brasileira conhecida por suas tradições alemãs. O evento, considerado a maior Oktoberfest das Américas, espera receber cerca de 600 mil visitantes no Parque Vila Germânica, onde ocorre até o dia 27 de outubro.

Além das tradicionais comidas típicas alemãs, como bratwurst e pretzels, o festival também é conhecido pelo chope, com preços que variam de 15 a 21 reais. Quem veste trajes típicos bávaros tem direito a desconto na entrada, seguindo as diretrizes do evento para manter a tradição.

A cidade de Blumenau, fundada pelo imigrante Hermann Otto Blumenau, é um dos centros culturais alemães no Brasil e foi declarada “capital nacional da cerveja” em 2017. A nota ressalta a importância da comemoração do bicentenário da imigração alemã no país, destacando como outras regiões, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também preservam dialetos e costumes germânicos.

Fonte: nau.ch 10.10.2024Link externo (em alemão)

Eleições presidenciais de Moçambique

O canal público suíço SRF destacou as eleições presidenciais de Moçambique, marcadas por suspeitas de fraude. O candidato favorito é Daniel Chapo, do partido governista Frelimo, que concorre para suceder o presidente cessante Filipe Nyusi. Chapo, nascido após a independência do país, é visto como um rosto novo, mas com pouca autonomia em relação aos oligarcas do partido. A oposição é representada por Venâncio Mondlane, ex-integrante da Renamo, que busca atrair eleitores jovens ao prometer transparência e justiça social.

A reportagem também menciona as acusações de irregularidades eleitorais, como a possível existência de até um milhão de “eleitores fantasmas” que poderiam favorecer a Frelimo. O Centro de Integridade Pública (CIP) e outros observadores independentes alertam que a Comissão Eleitoral e instituições estatais não estariam agindo com imparcialidade, o que lança dúvidas sobre a legitimidade do pleito.

Outro ponto abordado pela SRF foi o impacto econômico e de segurança no país, exacerbado pelo escândalo de corrupção dos “títulos de atum” e pela insurgência islâmica em Cabo Delgado. A crise financeira, que levou à suspensão de apoios internacionais, e a instabilidade na região norte, que afeta projetos importantes de gás, representam desafios significativos para o futuro governo moçambicano.

Fonte: srf.ch 08.10.2024Link externo (em alemão)

Bloco de Bolsonaro ganha vantagem nas eleições municipais brasileiras

Diversos jornais, rádios e televisões na Suíça demonstraram grande interesse pelas eleições municipais do Brasil e se surpreenderam com o desempenho de políticos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No primeiro turno, candidatos do campo bolsonarista tiveram destaque, com o Partido Liberal (PL) elegendo dois prefeitos em capitais e levando representantes ao segundo turno em nove das quinze capitais ainda em disputa, superando o Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula, que terá quatro candidatos.

Esses resultados são relevantes para o cenário eleitoral de 2026, pois demonstram a força do grupo político de Bolsonaro, apesar de sua inelegibilidade até 2030. Especialistas ressaltam que o apoio de representantes locais pode ser decisivo para as próximas eleições presidenciais.

Fonte: rts.chLink externo; 20min.chLink externo; bluewin.chLink externo 07.10.2024 (em francês)

Suíça apóia plano de paz do Brasil e da China

A imprensa suíça tem acompanhado de perto as iniciativas diplomáticas do Brasil para acabar com a guerra na Ucrânia, ressaltando o envolvimento da Suíça nas negociações e a reação negativa da Ucrânia a esse posicionamento.

Recentemente, a Suíça, juntamente com China e Brasil, propôs um plano de paz que sugere o congelamento das hostilidades ao longo da atual linha de frente, sem mencionar a integridade territorial da Ucrânia ou a Carta da ONU. Enquanto a Rússia apoiou a proposta, a Ucrânia a rejeitou veementemente, considerando-a inaceitável e uma ameaça à recuperação de seus territórios ocupados.

A participação suíça em uma reunião à margem da Assembleia Geral da ONU, organizada pela China e pelo Brasil, sem a presença da Ucrânia, foi vista com desconfiança por Kiev, que pediu ao governo suíço que não apoie tais iniciativas. A aproximação da Suíça a esse plano é interpretada como um movimento independente e um esforço de seu ministro Ignazio Cassis para promover a neutralidade suíça e consolidar seu legado diplomático, mesmo com a oposição da Ucrânia.

Fonte: nzz.ch 07.10.2024Link externo (em alemão)

X permanece suspenso no Brasil após pagar sua multa na conta errada

A imprensa suíça destacou amplamente a proibição da rede social X no Brasil, enfatizando que a plataforma, de propriedade de Elon Musk, pagou as multas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à conta errada. O montante de 28,6 milhões de reais (4,5 milhões de francos suíços) deve ser transferido para a conta correta antes que a plataforma possa ser reativada no país, segundo o ministro Alexandre de Moraes.

A suspensão do X no Brasil, determinada em agosto, ocorreu devido ao não cumprimento de ordens judiciais relacionadas ao combate à desinformação. O embate entre Moraes e Musk ganhou notoriedade após o empresário criticar duramente o magistrado. Entretanto, nos últimos dias, Musk adotou um tom mais moderado, e a rede social se comprometeu a respeitar a legislação brasileira e a “proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei”.

Fonte: rts.chLink externo; watson.chLink externo; 05.10.2024 (em francês)

Arábia Saudita: um paraíso para Ronaldo?

O jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ), considerado o mais prestigioso da Suíça, publicou um artigo criticando a vida de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita e o reality show de sua parceira, Georgina Rodriguez, na Netflix. Segundo o texto, as duas primeiras temporadas já eram banais, mas a terceira se torna irritante ao expor a distância entre a encenação de Georgina como uma superestrela e a superficialidade de suas declarações. O reality exibe a riqueza e o isolamento da família Ronaldo, retratando um universo onde preocupações como crise climática ou responsabilidade social são irrelevantes.

O NZZ também aponta que o programa serve como publicidade tanto para Rodriguez quanto para a Arábia Saudita, onde Ronaldo joga pelo clube al-Nassr e recebe cerca de 200 milhões de euros anuais. O país, descrito no show como um paraíso de luxo, usa o casal para reforçar sua imagem positiva, ignorando questões como violação de direitos humanos e o papel das mulheres na sociedade. No show, Ronaldo aparece como um parceiro e pai amoroso, mas superficial, destacando-se em momentos vazios, como quando diz: “A vitamina da beleza é o Cristiano”. O artigo conclui que a série é uma ferramenta eficaz de “lavagem esportiva” saudita e exemplifica o sucesso dessa estratégia.

Fonte: nzz.ch 05.10.2024Link externo (em alemão)

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Emilie Ridard Quais foram as dificuldades que seu cônjuge de nacionalidade estrangeira teve ao solicitar a cidadania suíça? Após vários anos de casamento com um cidadão suíço, você decidiu solicitar a naturalização. Fale sobre sua experiência! Participe da discussão 6 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 18 de outubro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever