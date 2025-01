Ouro atinge novo recorde com ameaças de Trump

KEYSTONE / MANUEL BALCE CENETA

A semana foi marcada por eventos econômicos e jurídicos de grande impacto. Em destaque, o ouro atingiu um novo recorde histórico, superando os US$ 2.800 por onça, impulsionado pela crescente incerteza gerada pelas recentes declarações do ex-presidente Donald Trump.

5 minutos

Fernando Hirschy Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à swissinfo.ch.

De 25 a 31 de janeiro de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Ouro bate novo recorde diante das ameaças de Trump

O ouro atingiu uma nova alta na manhã de sexta-feira, ultrapassando brevemente os US$ 2.800 por onça, diante da incerteza causada pelas últimas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre tarifas, noticiou o jornal do cantão de Friburgo La LibertéLink externo, bem como a maioria da imprensa suíça.

Donald Trump reiterou na quinta-feira sua ameaça de impor tarifas alfandegárias de “100%” ao bloco do Brics – formado por 10 países, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – depois de reafirmar que pretendia impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos a partir de sábado.

Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote, disse que o aumento das tarifas levaria a uma situação de “perda-perda” em nível global, um espectro que está elevando o preço do ouro.

Somados a essa situação tensa estão o aumento das tensões geopolíticas, a aceleração da dívida pública dos EUA e os temores de uma queda no mercado acionário de ações de tecnologia, o que poderia levar a uma ampla realização de lucros, acrescentou.

Fonte: La LibertéLink externo, em 31.01.2025 (em francês)

Trump se prepara para iniciar suas guerras comerciais

Donald Trump cumprirá sua ameaça de impor tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos no sábado? Essa pergunta está na boca de todos nesta sexta-feira, e as consequências podem ser graves para os três países. Assim que retornou à Casa Branca, Trump anunciou que pretendia impor tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México, dois países teoricamente protegidos pelo acordo de livre comércio que ele assinou durante seu primeiro mandato, a partir de 1º de fevereiro.

Os produtos chineses também poderiam ser atingidos por tarifas alfandegárias de 10%, segundo Trump, que também repetiu na quinta-feira suas ameaças de impor tarifas alfandegárias de “100%” aos Brics se esse bloco de 10 países (Brasil, Rússia, Índia, China etc.) prescindir do dólar no comércio internacional.

Uma situação que preocupa os analistas, relata o site do jornal gratuito 20MinutesLink externo, enquanto a economia americana vai muito bem, com um crescimento de 2,8% em 2024: segundo a Oxford Economics, se essas tarifas forem aplicadas, a economia americana perderia 1,2 ponto percentual de crescimento e poderia mergulhar o México em recessão.

Fonte: 20MinutesLink externo, em 31.01.2025 (em francês)

Multinacional suíça é culpada em escândalo de corrupção

O julgamento contra a multinacional do comércio de commodities Trafigura foi realizado no início de dezembro. A empresa deve pagar 150 milhões de francos, revela o jornal suíço BernerOberlaenderLink externo.

A investigação foi desencadeada pelas declarações de um funcionário de longa data da Trafigura que foi preso no Brasil há oito anos. Ele colaborou com as autoridades do país. Segundo ele, a empresa sediada em Genebra havia realizado negócios obscuros em Angola.

O Gabinete do Procurador-Geral da Suíça assumiu o assunto e apresentou acusações contra a empresa e vários funcionários de alto escalão em dezembro de 2023. A acusação: a Trafigura não havia feito o suficiente para evitar a corrupção de seus funcionários. O julgamento ocorreu em dezembro no Tribunal Criminal Federal em Bellinzona.

A Procuradoria Geral da Confederação Suíça apresentou provas de que um ex-funcionário público de Angola havia recebido subornos no valor total de cerca de CHF 5 milhões de um ex-funcionário da Trafigura entre abril de 2009 e outubro de 2011. O suborno teria ajudado a expandir a influência da empresa no setor petrolífero angolano. A empresa lucrou com isso: Como resultado, a Trafigura tinha um quase monopólio nas transações de petróleo em Angola.

Fonte: BernerOberlaenderLink externo, em 31.01.2025 (em alemão)

Participe do debate da semana:

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 7 de fevereiro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

