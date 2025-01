Relógio secular vandalizado volta novinho ao Brasil

A peça inestimável foi danificada durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Keystone-SDA

Um relógio de 300 anos, danificado em Brasília em 2023, foi restaurado na Suíça e devolvido ao Brasil. O artista Antonio Obá ganha sua primeira retrospectiva europeia em Genebra, celebrando sua arte multifacetada. Já o banco suíço Julius Bär vendeu suas operações no Brasil ao BTG Pactual por R$ 615 milhões.

5 minutos

Fernando Hirschy Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à swissinfo.ch.

De 04 a 10 de janeiro de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Suíça restaura e restitui relógio excepcional ao Brasil

Um relógio excepcional de 300 anos, restaurado na Suíça, foi devolvido ao Brasil na quarta-feira (8), noticiou o canal público de língua francesa RTSLink externo. Ele foi danificado durante o ataque ao palácio presidencial em 8 de janeiro de 2023. A peça foi beneficiada com a experiência completa de especialistas capazes de realizar uma restauração dessa escala.

Os manifestantes quebraram tudo dentro do Palácio do Planalto, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, inclusive o relógio, revelado nas imagens da câmera de vigilância em frente a ele.

A Suíça e a empresa relojoeira suíça Audemars Piguet imediatamente ofereceram seu know-how para restaurá-lo.

A empresa acredita que é natural oferecer esse know-how suíço para preservar o patrimônio do país. Além disso, a marca suíça ressalta que o conhecimento necessário para o tratamento do relógio foi compartilhado com artesãos brasileiros.

Fonte: RTSLink externo, em 09.01.2025 (em francês)

A primeira retrospectiva europeia de Anonio Obá

O Centre d’art contemporain está oferecendo seus espaços ao artista brasileiro, cuja obra multifacetada questiona o corpo e o sagrado no contexto da herança colonial.

Antonio Obá é hoje um artista de renome internacional cujas pinturas alcançam altos preços, diz o Tribune de GenèveLink externo, jornal genebrino do principal grupo de mídia suíço Tamedia. Isso se você conseguir colocá-las em suas mãos. François Pinault, por exemplo, mostrou seu trabalho na Bourse du Commerce em Paris em 2021, mas relutou em retirar as quatro pinturas de sua sala de estar para emprestá-las ao CAC (Centre d’art contemporain de Genève).

Mas graças ao apoio da galeria Mendes Wood DM, que representa o artista brasileiro, e do Flux Laboratory, a instituição organizou, no final do Lago de Genebra, a primeira retrospectiva na Europa dedicada a esse criador multifacetado, nascido em 1983 em Ceilândia, em uma modesta família católica.

Intitulada “Rituals of Care”, essa exposição de grande sucesso – que também será a última antes do prédio ser fechado para reforma por pelo menos três anos – está distribuída em dois andares. Ela mostra a riqueza da prática de Antonio Obá, que abrange desenho, pintura, escultura, fotografia, instalação, vídeo e performance. O abundante corpo de trabalho de Obá é espiritualmente carregado, tendo o corpo como tema central e uma reivindicação da herança africana em uma sociedade que, historicamente, “sempre procurou diluir a cultura negra”, como o CAC destaca em sua apresentação.

Fonte: Tribune de GenèveLink externo, em 09.01.2025

Este importante banco suíço está vendendo suas atividades no Brasil

O Julius Bär está em processo de reorganização de suas agências brasileiras, noticiou o site Watson.chLink externo. O banco privado também está se preparando para receber um novo presidente nesta quinta-feira.

O gestor de ativos Julius Bär assinou um acordo para vender sua unidade de negócios no Brasil, a Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários, ao Banco BTG Pactual por 615 milhões de reais, ou 91 milhões de francos suíços.

O banco com sede em Zurique continuará a atender seus clientes brasileiros de outras regiões onde o Grupo está presente, disse em um comunicado à imprensa na terça-feira (7). O banco tem operações no México, Chile, Uruguai, Colômbia e Espanha.

No Brasil, o Julius Bär tem atualmente filiais em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde atende clientes de alto e ultra-alto patrimônio líquido. No final de novembro de 2024, o Julius Bär tinha 61 bilhões de reais (CHF 9 bilhões) de ativos sob gestão no Brasil.

Fonte: Watson.ch,Link externo em 07.01.2025 (em francês)

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Geraldine Wong Sak Hoi Qual tema da diplomacia suíça você gostaria de ver no nosso site? A neutralidade é um pilar da diplomacia suíça, mas nem sempre bem compreendida. Ex.: Putin acusou a Suíça de romper neutralidade ao sancionar a Rússia, mas isso já ocorreu antes. O que mais devemos explorar? Opine! Participe da discussão 1 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 17 de janeiro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever