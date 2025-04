Tarifaço americano ameaça a Suíça

KEYSTONE

Enquanto o governo suíço enfrenta uma possível tempestade econômica causada pelas novas tarifas prometidas por Donald Trump, a Europa debate como reagir à ofensiva comercial americana. A imprensa suíça destaca os impactos esperados na Suíça, que teme ser penalizada por seu superávit comercial, e alerta para os efeitos nos preços ao consumidor nos EUA. Em contraste, os preços globais dos alimentos seguem estáveis, segundo a FAO.

8 minutos

De 29 de março a 4 de abril de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Ofensiva de Donald Trump atingirá a carteira dos americanos

As novas tarifas prometidas por Donald Trump provavelmente aumentarão o preço de muitos produtos, como frutas, queijos e o novo iPhone, em um momento em que os americanos já estão reclamando do declínio de seu poder de compra, analisou o site da Radio Televisão Suíça, rts.chLink externo.

O presidente americano havia prometido que as tarifas tornariam os Estados Unidos mais ricos. Mas esses impostos ainda devem afetar as famílias americanas. Veja as frutas e os legumes frescos, por exemplo: de acordo com os números do Departamento de Agricultura dos EUA, os EUA estão importando uma proporção cada vez maior dos produtos que consomem. Grande parte deles vem do Canadá e do México, dois países não afetados imediatamente pelas tarifas anunciadas na quarta-feira, mas que também estão sujeitos a sobretaxas.

Quanto ao restante, é provável que alguns produtos sejam afetados, como as bananas importadas da Guatemala, Equador e Costa Rica, que estarão sujeitas a novas tarifas alfandegárias a partir de 5 de abril, nesse caso, a uma taxa de 10%.

O jornal 20MinutesLink externo, como toda a mídia suíça, também comentou o tarifaço de Trump, lembrando que o café, cerca de 80% do qual é importado, provavelmente terá seu preço aumentado, e os principais exportadores, Brasil e Colômbia, também serão atingidos em 10% em breve. As importações de azeite de oliva e álcool da Itália, Espanha e Grécia serão afetadas pelo novo imposto de 20% imposto à União Europeia a partir de 9 de abril. O arroz tailandês com sabor de jasmim estará sujeito a um imposto de 36%, enquanto o arroz basmati e os camarões da Índia serão taxados em 26%.

Fonte: rts.chLink externo, 20MinutesLink externo,04.04.2025 (em francês)

Preços mundiais dos alimentos se mantêm estáveis em março

No entanto, a principal agência de notícias da Suíça, a SDA/ATS, chamou a atenção para os preços mundiais dos alimentos, que se mantiveram estáveis em março, com uma queda nos preços do trigo, do milho e do açúcar compensando um aumento acentuado nos preços do óleo vegetal, segundo uma informação da FAO na sexta-feira.

O índice mensal de preços calculado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que acompanha as mudanças nos preços internacionais de uma cesta de commodities, permaneceu praticamente inalterado de um mês para o outro. Ele subiu 6,9% em comparação com março de 2024, mas caiu 20,7% em comparação com o pico registrado em março de 2022.

O índice de cereais caiu 2,6% em relação a fevereiro, com o trigo se beneficiando das melhores condições de semeadura no hemisfério norte. Os preços mundiais do milho, sorgo e cevada também caíram, assim como o índice do arroz, que caiu 1,7% em um cenário de fraca demanda de importação e estoques elevados.

Por outro lado, o índice de óleos vegetais (girassol, palma e colza) aumentou 3,7% em um mês e 23,9% em relação ao ano passado, impulsionado pela forte demanda.

A FAO também observou um aumento nos preços da carne, com alta de 0,9% em um mês, impulsionado pela carne suína na Europa. As aves, por outro lado, ficaram estáveis, apesar da gripe aviária em vários dos principais países produtores.

O índice do açúcar caiu 1,6% com o enfraquecimento da demanda global. As chuvas nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar do sul do Brasil também contribuíram para o declínio, embora isso tenha sido limitado por uma perspectiva de produção mista na Índia e por preocupações persistentes sobre a produção geral do Brasil.

Fonte: SDA/ATS, 04.04.2025 (em francês)

Tarifas ameaçam a Suíça

Já o Le TempsLink externo, principal jornal de política e economia da Suíça francesa, disse que a Confederação Suíça sofreu uma cruel decepção na noite de quarta-feira, na esperança de evitar os efeitos das sobretaxas de Donald Trump. Do jeito que as coisas estão, ela está se preparando para pagar o preço de seu superávit comercial.

Cápsulas de café, queijo Gruyère, coelhinhos de Páscoa de chocolate… Esses são apenas alguns dos produtos suíços que provavelmente serão atingidos por taxas alfandegárias substanciais no futuro, de acordo com os anúncios de Donald Trump na noite de quarta-feira. No jardim cor-de-rosa da Casa Branca, o presidente americano mencionou o nome da Suíça, que aparece com destaque na lista de impostos planejados para os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Da forma como as coisas estão, as exportações suíças serão atingidas por taxas alfandegárias adicionais de 10% a partir de 5 de abril de 2025, e depois mais 21% a partir de 9 de abril de 2025, “taxas alfandegárias particularmente altas em comparação com outros parceiros comerciais dos Estados Unidos com uma estrutura econômica comparável (UE: 20%, Reino Unido: 10%, Japão: 24%)”, observou o Conselho Federal em um comunicado de imprensa publicado na tarde de quinta-feira, segundo o jornal.

O Le Temps diz ainda que a conclusão de um acordo com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e a extensão do acordo com a China também são consideradas urgentes.

Fonte: Le TempsLink externo, em 04.04.2025 (em francês)

Como a Europa pode responder às tarifas de Trump

Por sua vez, o jornal econômico suíço Cash.chLink externo garante que o tarifaço de Donald Trump quase certamente não ficará sem resposta.

As primeiras contra-tarifas devem chegar em meados de abril. Atualmente, são tarifas especiais suspensas sobre produtos dos EUA, como jeans, uísque bourbon, motocicletas Harley-Davidson e manteiga de amendoim. Entretanto, essas tarifas não são uma reação aos últimos anúncios de Trump, mas às tarifas especiais dos EUA sobre as importações de aço e alumínio que já estão em vigor.

Quando se trata de contra-tarifas, é importante não cortar a própria carne, enfatiza um funcionário da UE. A UE também poderia importar grãos de soja do Brasil, por exemplo. Se não houver alternativa aos produtos dos EUA, não deve haver contra-tarifas. A Comissão publicou uma lista de quase 100 páginas de mercadorias que poderiam ser afetadas por contramedidas em meados de março. Além de alimentos, a lista inclui produtos de sabão, tapetes e roupas.

Fonte: Cash.chLink externo, em 04.04.2025 (em alemão)

