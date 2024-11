Um G20 dividido enfrenta o desafio do diálogo enquanto espera por Trump

O Rio de Janeiro terá 20.000 agentes que fornecerão segurança para os hotéis e locais de reunião dos chefes de Estado que participarão do G20. KEYSTONE/ANDRE COELHO

Esta edição da nossa revista de imprensa oferece uma análise abrangente de eventos e temas relevantes ao redor do mundo, com destaque para os impactos climáticos, políticos e sociais.

9 minutos

Fernando Hirschy Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à swissinfo.ch.

De 9 ao 15 de novembro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Um G20 dividido enfrenta o desafio do diálogo no Rio, enquanto espera por Trump

Os líderes das principais potências econômicas do mundo se reúnem na segunda-feira na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, noticiou o site bluewin.chLink externo, da maior operadora de telefonia da Suíça, a Swisscom. O organizador da reunião, o Brasil, espera que haja progresso social, apesar de um bloco dividido por conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

O clima foi ainda mais agravado por um ataque fracassado em frente ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília, na noite de quarta-feira. A polícia brasileira está investigando um possível “ato terrorista” depois que um terrorista que carregava explosivos se matou sem causar nenhuma vítima.

Esse é um grande teste para o presidente de esquerda do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, campeão do “sul global” e um aliado muito querido do Ocidente.

É um teste ainda mais sério para o multilateralismo, que está em uma situação ruim, enquanto a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos anuncia uma nova virada isolacionista e o risco de guerras comerciais a partir do próximo ano.

A principal economia do mundo será representada no Rio pelo presidente cessante Joe Biden, no final de seu mandato.

Fonte: bluewin.chLink externo, em 15.11.2024 (em francês)

Brasil suspende exportações de carne bovina para a Europa

Segundo o jornal popular 20MinutesLink externo, uma auditoria revelou uma falta de rastreabilidade na carne. A União Europeia solicitou que os erros fossem corrigidos.

O Brasil decidiu suspender a exportação de carne de novilha para a União Europeia (UE) depois que uma auditoria europeia revelou falhas no controle de qualidade e na rastreabilidade de certos hormônios, disseram fontes europeias na terça-feira.

De acordo com a auditoria, que foi realizada na primavera, “os procedimentos atuais em vigor para garantir que o gado, cuja carne é destinada ao mercado da UE, nunca tenha sido tratado com estradiol para fins zootécnicos ou terapêuticos, são ineficazes”. Em particular, “a autoridade competente (brasileira) não pode garantir a confiabilidade das declarações juramentadas dos operadores” sobre esse assunto, acrescenta o “relatório final”, revelado pelo “Le Parisien”.

O objetivo da auditoria era “avaliar os controles de resíduos de substâncias farmacologicamente ativas, pesticidas e contaminantes em animais e produtos de origem animal” no Brasil. Sua publicação ocorre em um momento em que a conclusão, possivelmente muito em breve, de um acordo de livre comércio entre a UE e os cinco países do Mercosul (incluindo o Brasil) está despertando forte oposição, principalmente dos agricultores, que temem a concorrência de certos produtos da América Latina, especialmente a carne bovina.

Fonte: 20MinutesLink externo, em 12.11.2024 (em francês)

Agressões sexuais no Caminho de Santiago não param

Os peregrinos no caminho de Santiago de Compostela são repetidamente vítimas de agressões. A situação é particularmente preocupante na França, Espanha e Portugal.

Um caso de assassinato abalou a comunidade de peregrinos em 2015. A americana Denise Thiem desapareceu sem deixar vestígios na região de León, no norte da Espanha, enquanto percorria o Caminho de Santiago em direção a Santiago de Compostela. Somente após cinco meses de buscas intensivas ficou claro que ela havia sido morta por um homem da região.

Desde então, relatos de ataques e assédio sexual no “Caminho de Santiago” têm vindo à tona repetidamente. O caso Thiem fez com que as mulheres compartilhassem suas histórias e experiências. A esperança: melhorar a segurança das mulheres peregrinas

Mas, aparentemente, isso ainda não se concretizou. As vítimas de ataques no Caminho de Santiago compartilham suas histórias no grupo Camigas do Facebook. E esses casos ainda podem ser encontrados lá hoje. O The Guardian conversou com várias mulheres que contaram suas experiências, cita o jornal suíço TagesanzeigerLink externo, um dos principais do país.

Fonte: TagesanzeigerLink externo, em 11.11.2024 (em alemão)

A tragédia de Valência poderia acontecer em Portugal?

Causadores das enchentes que deixaram a Espanha de luto, os episódios de água fria, comuns em todo o Mediterrâneo, provavelmente aumentarão em frequência e intensidade no futuro. Embora Portugal pareça estar menos exposto a esse tipo de fenômeno, a situação pode mudar com as mudanças climáticas globais, em um país tão mal equipado quanto seu vizinho ibérico para lidar com elas, comenta o jornal de esquerda Le Courrier.Link externo

Na noite de 30 de outubro, uma “gota fria” – uma ’gota fria” está associada a um fenômeno meteorológico causado pelo aquecimento da água – nesse caso, água do Mediterrâneo – que evapora rapidamente. Quando essa umidade encontra as camadas de ar frio vindas do Polo Norte, ela se condensa e cai em chuvas cataclísmicas.

Em Valência, o equivalente a um ano de chuva caiu em duas horas. O solo concretado pelo denso setor turístico da Costa Blanca agravou os danos. Uma tempestade atingiu Valência, no sudeste da Espanha, matando pelo menos 220 pessoas e deixando cerca de 90 desaparecidas.

O tormento começou por volta das 18 horas, horário em que as pessoas voltam para casa depois do trabalho, quando a maioria das vítimas ficou presa dentro de seus carros por causa da subida das águas dos rios da região, alimentadas por chuvas torrenciais. A tempestade então se deslocou lentamente para o oeste. Enfraquecida, ela chegou a Portugal em 1º de novembro, causando novamente chuvas intensas. Foi emitido um alerta laranja, mas felizmente não foram registrados danos significativos.

Esse tipo de inundação cataclísmica poderia ocorrer em Portugal? Sim, já que na primavera e no outono, gotas de frio se formam regularmente em toda a Península Ibérica. Mas não parece provável que uma tragédia desse tipo possa afetar Portugal no curto prazo, pois as águas do Atlântico são muito mais frias do que as do Mediterrâneo. No entanto, com o aquecimento global, isso pode mudar.

Fonte: Le CourrierLink externo, em 11.11.2024 (em francês)

Brasil aumenta sua meta de redução de gases de efeito estufa

O Brasil aumentou sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, anunciou o governo do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.

A nova “contribuição nacionalmente determinada” (NDC) do Brasil, baseada nos níveis de 2005, busca se alinhar com os compromissos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, de acordo com uma nota oficial publicada na noite de sexta-feira (8) e publicada pela principal agência de notícias da Suíça, SDA/ATS .

Embora os signatários do Acordo de Paris tenham até fevereiro de 2025 para apresentar suas novas metas de emissões, a NDC do Brasil será proclamada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na COP29, a conferência climática das Nações Unidas a ser realizada em Baku, Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro.

Em 2025, o Brasil sediará a próxima edição da conferência, a COP30, a ser realizada na cidade amazônica de Belém (norte).

A meta proposta pelo governo brasileiro equivale a reduzir as emissões anuais para algo entre 850 milhões e cerca de um bilhão de toneladas de CO2 em 2035, em comparação com mais de 2,4 bilhões de toneladas em 2005.

Fonte: SDA/ATS, em 09.11.2024

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Matthew Allen Como evitar que a inteligência artificial seja monopolizada? Como evitar o monopólio da IA? Com o potencial de resolver grandes problemas globais, há risco de países ricos e gigantes da tecnologia concentrarem esses benefícios. Democratizar o acesso é possível? Participe da discussão 14 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 22 de novembro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever