Direitos das mulheres: o uso do corpo para obter poder nos regimes autoritários

As nações desenvolvidas em todo o mundo estão lutando para manter taxas de natalidade de “valor de reposição” que garantam a estabilidade populacional e o crescimento econômico no futuro. Mas essa legislação em países autoritários como a Rússia mostra até onde os líderes estão dispostos a ir para manter o poder às custas dos direitos reprodutivos das mulheres. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

As taxas de natalidade estão caindo em todo o mundo, com países desenvolvidos como a Suíça registrando o menor número de nascimentos em décadas. Os responsáveis pela política de natalidade se preocupam com as implicações para o futuro, mas a forma como lidam com a questão varia muito. Os regimes autoritários estão usando essa questão para restringir os direitos das mulheres e manter o controle.

“O propósito de uma mulher está em seu dom natural absolutamente único – a continuação da linhagem familiar”, disse o presidente russo Vladimir Putin ao falar para estudantes no início deste ano. Ele enfatizou a importância das famílias criarem pelo menos três filhos, afirmando que o ensino superior e o planejamento de carreira atrapalham a formação de uma família, o que deve acontecer mais cedo e não mais tarde.

O presidente russo Vladimir Putin participa do Clube de Discussão Valdai no balneário de Sochi, no Mar Negro, Rússia, em 7 de novembro de 2024. Sputnik

Repressão legislativa: Rússia proíbe “ideologia sem filhos”

Em novembro, a Duma russa, a câmara dos deputados, adotou uma proibição da “promoção da ideologia sem filhos”, que impõe multas que variam de 50.000 rublos a cinco milhões de rublos ( 445 a 44.500 francos suíços) para os infratores. Exemplos de violação incluem a “promoção de ideias sem filhos” na internet ou na mídia. Os filmes que “promovem a rejeição da gravidez” não receberão licenças de distribuição na Rússia; os proprietários de sites serão obrigados a monitorar seu conteúdo em busca de informações que “promovam a rejeição da gravidez”. Esse conteúdo será adicionado ao registro de sites proibidos.

Desafios globais da taxa de natalidade e respostas autoritárias

“Essa legislação pode ser vista como um aspecto da longa campanha das autoridades russas para promover os ‘valores tradicionais da família’, tanto no próprio país quanto como parte do lobby internacional conjunto em órgãos como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas”, diz Joanna Bourke Martignoni, pesquisadora do Instituto de Pós-Graduação de Genebra e da Academia de Direito Humanitário Internacional e Direitos Humanos de Genebra.

Bourke Martignoni explica que governos conservadores, incluindo a Rússia e aliados dos EUA, Europa, África e Oriente Médio, estão fazendo lobby por leis regressivas sobre orientação sexual, identidade de gênero e saúde sexual e reprodutiva. Essa influência cresceu em fóruns intergovernamentais, como o Conselho de Direitos Humanos, exemplificado pela adoção, em outubro, de uma resolução sobre direitos da família, apoiada por países como Catar, Arábia Saudita, China e Rússia. A resolução promove abordagens de direitos humanos “voltadas para a família”. Essas discussões fazem parte de debates mais amplos conduzidos por governos e ONGs conservadoras, com foco em questões como aborto, direitos LGBTQ+ e educação sexual.

A Dra. Joanna Bourke Martignoni é pesquisadora de estudos de gênero no Instituto de Pós-Graduação de Genebra. Cortesia

Bourke Martignoni argumenta que a “lei de propaganda sem crianças” da Rússia também capitaliza os sentimentos antiocidentais em um momento em que “a Rússia está envolvida no conflito na Ucrânia e está buscando novas maneiras de unir o país contra seus inimigos externos”.

Ferramenta para suprimir poder político das mulheres

“Para a Rússia, este é um momento crítico, porque se as mulheres se unirem e se tornarem uma força, elas naturalmente defenderão a guerra e o desarmamento dos soldados que retornam, muitos dos quais são violentos e têm acesso a armas”, explica a política e advogada russa Alena Popova, que foi rotulada pelas autoridades russas como ‘agente estrangeira’.

As mulheres são a maioria demográfica na Rússia. Popova diz que, antes da guerra da Ucrânia, a população russa era composta por 77 milhões de mulheres e 66 milhões de homens. Ela explica que, para manter a base eleitoral de Putin, o regime deve se concentrar nos “valores familiares” para que essa maioria feminina não perceba que vive na pobreza e se revolte contra o governo.

A política e advogada russa Alena Popova. Cortesia

A Rússia também tem uma das maiores taxas de divórcio entre os países membros da ONU. Após o divórcio, a responsabilidade pela família, incluindo o apoio financeiro, recai em grande parte sobre as mulheres. Em 2019, os russos deviam pagamentos de pensão alimentícia no valor recorde de 152 bilhões de rublos.

Essa ideologia também é adotada pelo apoiador de longa data de Putin, Recep Tayyip Erdoğan. O líder turco expressou repetidamente sua oposição à igualdade de gênero, pedindo às mulheres turcas que tenham pelo menos três filhos e referindo-se às mulheres sem filhos como “incompletas”. Sua esposa, Emine Erdoğan, pediu em outubro que as mulheres preferissem o parto “fisiológico” e “natural”, argumentando que as cesarianas “contradizem a natureza”.

Mudança radical na China

Na Ásia, a segunda maior economia do mundo, a China, deu uma reviravolta no que diz respeito às taxas de natalidade. Hoje, as autoridades chinesas também estão incentivando as mulheres a terem até três filhos: em 2023, a China tinha uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, resultado da antiga política de “um filho por família” implementada na década de 1970.

“Durante décadas, a China controlou os direitos reprodutivos das mulheres, considerando a capacidade reprodutiva das mulheres como um ativo nacional quando desejado e um fardo quando não desejado”, diz Anna Kwok, diretora executiva do Hong Kong Democracy Council. Embora ela afirme que esses controles rígidos não foram estendidos à sua terra natal, Hong Kong, eles são aplicados severamente em lugares como o Tibete e o Turquestão Oriental, onde as mulheres uigures estão sendo coagidas a gerar filhos chineses han, como parte de um esforço para apagar a identidade uigur.

Anna Kwok, diretora executiva do Hong Kong Democracy Council. Cortesia

Kwok diz que essas violações dos direitos humanos ganharam atenção nos países democráticos, mas é difícil encontrar respostas eficazes devido à influência da China em nível mundial, inclusive na ONU. “Também não é difícil imaginar a China compartilhando métodos com outros regimes autoritários para controlar os corpos das mulheres e as taxas de natalidade”, diz Kwok.

O jornal americano New York Times noticiou recentemente os esforços das autoridades chinesas para influenciar as decisões das mulheres de ter filhos, incluindo telefonemas ou batidas de porta em porta para perguntar quando elas planejam formar uma família. Alguns casais receberam vitaminas pré-natais das autoridades locais como presente de casamento. Nas mídias sociais, as mulheres relataram que os funcionários do bairro perguntaram sobre seu último ciclo menstrual. As universidades chinesas agora oferecem um curso que promove uma “visão positiva do casamento e da maternidade”.

Direitos reprodutivos das mulheres

As mensagens e táticas usadas por países como Rússia, China e Turquia para incentivar a gravidez não param em suas fronteiras. O jornal ingês Byline Times informou em 2022 que, em toda a Europa, o maquinário de influência de Vladimir Putin minou ativamente os direitos das mulheres e dos LGBTQ+, espalhou desinformação, financiou campanhas antigênero e apoiou partidos políticos de extrema direita que adotaram a “teoria antigênero” ou “defensores da família”.

O Byline Times disse que, entre 2009 e 2018, pelo menos US$ 186,7 milhões (CHF165 milhões) em financiamento de oligarcas russos para iniciativas antigênero fluíram para a Europa, com esses fundos direcionados a organizações ligadas ao estrategista político de direita dos EUA Steve Bannon, particularmente na Itália e na Espanha.

Na Itália, o governo da primeira-ministra de direita Giorgia Meloni aprovou recentemente uma lei que impõe grandes multas e sentenças de prisão a cidadãos que vão ao exterior para usar mães de aluguel.

Essa lei reflete as políticas conservadoras da primeira mulher primeira-ministra da Itália e líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália. Ela se identifica como cristã e mãe e defende que somente casais heterossexuais devem criar filhos. Meloni se opôs abertamente à barriga de aluguel para casais LGBTQ+, tornando as mensagens anti-LGBTQ+ uma parte fundamental de sua plataforma de campanha.

Além da Europa, nos EUA, a coalizão World Congress of Families (WCF) defende os valores tradicionais da família, enfatizando a importância da maternidade e se opondo ao divórcio, ao aborto, ao controle de natalidade e às pessoas LGBTQ+. A WCF conecta o financiamento russo com campanhas americanas em torno de suas principais questões. O presidente da WCF, Brian Brown, também dirige a National Organization for Marriage e está ligado a políticos europeus de direita, como o líder húngaro Viktor Orbán e o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini.

As narrativas da WCF foram repetidas na recente campanha presidencial, em que o vice-presidente eleito JD Vance acusou a candidata presidencial e atual vice-presidente Kamala Harris e outros democratas de serem antifamília e os chamou de “mulheres-gato sem filhos”.

Vance já havia elogiado as políticas adotadas por Viktor Orbán para incentivar as pessoas a terem mais filhos e sugeriu que os Estados Unidos copiassem o modelo húngaro.

Karen Olson-Robins é uma ativista democrata americana que vive em Genebra. Ela é uma ex-organizadora da campanha de Obama em 2008. Cortesia

Karen Olson-Robins, uma ativista democrata americana que vive em Genebra e ex-organizadora da campanha de Obama em 2008, diz que isso faz soar o alarme para as mulheres americanas. “É claro que na maioria dos países europeus, diferentemente dos Estados Unidos, a assistência médica é considerada um direito humano. E nos Estados Unidos, há uma tentativa por parte de Trump e seus apoiadores de controlar as decisões das mulheres sobre sua própria saúde: isso coloca em risco a saúde das mulheres e é antiético e inaceitável”, diz ela.

Países conservadores se unem em torno da repressão às mulheres

Países como o Irã, que há muito tempo estão sujeitos a sanções internacionais e estão envolvidos em conflitos internacionais polarizadores, também estão usando a gravidez para impulsionar suas economias e afirmar seu poder.

Mojdeh Abtahi é consultora independente sobre o Oriente Médio. Cortesia

Mojdeh Abtahi, pesquisadora independente sobre o Oriente Médio que trabalha em Genebra, diz que as autoridades iranianas querem mostrar a seus inimigos que são poderosos devido ao tamanho de sua população.

“Eles dizem que um país como Israel, com seis milhões de habitantes, não será capaz de competir com um país com 90 milhões”, diz ela.

As autoridades iranianas não só impuseram leis obrigatórias sobre o hijab, o que levou a protestos generalizados em todo o país, como também impuseram políticas restritivas sobre o atendimento pré-natal.

Recentemente, foram retiradas as permissões para exames pré-natais que permitem às mulheres detectar problemas de saúde do feto. Essa decisão impede que as mulheres tenham acesso a um aborto nos casos em que são detectadas anormalidades fetais graves, forçando-as a dar continuidade a essas gestações.

Instituições de direitos humanos lutam para combater o fenômeno

Bourke Martignoni acredita que há uma reação global contra o feminismo e os direitos e liberdades sexuais e reprodutivos.

“Isso pode ser visto nas instituições de direitos humanos, onde muitas ‘alianças profanas’ de governos conservadores e autoritários de todo o mundo frequentemente se unem para promover agendas que limitam a igualdade de direitos das mulheres e das pessoas LGBTIQ+ em nome da proteção de ‘valores tradicionais’”, diz ela.

Philip Jaffé, professor da Universidade de Genebra e membro do Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança, além de coautor de Women’s rights and children’s rights (Direitos das mulheres e direitos das crianças), disse que os direitos reprodutivos e fundamentais de mulheres e meninas “estão sob ataque em muitos países diferentes, como os EUA ou o Leste Europeu”.

Ele explicou que o Comitê se dirige constantemente aos Estados com políticas que violam os direitos das mulheres, enfatizando que “os governos devem interferir o mínimo possível” quando se trata das escolhas reprodutivas das mulheres. “Proibições, proibições e restrições não são aceitáveis”, disse ele.

Adriana Lamackova

Adriana Lamačková, Diretora Associada para a Europa do Centro de Direitos Reprodutivos em Genebra, diz que “ao monitorar as ações do Estado, fornecer orientação e responsabilizar os governos por seus compromissos, as instituições de direitos humanos desempenham um papel vital na proteção e no avanço dos direitos [das mulheres]”.

Mas Jaffé admite que “o poder de certas forças conservadoras, misturado com posições religiosas, significa que muitas vezes é como chorar no vazio”.

Edição: Veronica DeVore, Geraldine Wong Sak Ho/fh

(Adaptação: Fernando Hirschy)

