Futebol, a esperança para as jovens dos Camarões

Jogadoras do clube de futebol feminino da primeira divisão do time Éclair de Sa'a treinam em um salão do Palais Omnisports em Yaoundé, setembro de 2024. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

No Camarões, o futebol masculino é soberano. Em uma sociedade ainda profundamente patriarcal, a crescente cobertura midiática do futebol feminino inspira cada vez mais jovens a desafiar preconceitos e considerar uma carreira profissional no esporte. Embora a determinação dessas atletas contribua para mudar mentalidades, elas ainda enfrentam muitos desafios e sacrifícios ao longo do caminho.

12 minutos

Por que este artigo? Esta reportagem foi produzida como parte do programa “En Quête d’AilleursLink externo“, um programa de intercâmbio entre jornalistas da Suíça e de países da África, Europa Oriental, Ásia e América Latina. O tema de 2024 gira em torno das questões esportivasLink externo. O tema futebol feminino nos Camarões foi escolhido por ser tema de um projeto de pesquisa denominado “Kick it like a girlLink externo“, financiado pelo programa R4D (Programa Suíço de Pesquisa sobre Questões Globais para o Desenvolvimento), e cofinanciado pela Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação (ASDC) e pela Fundação Nacional Suíça para a Ciência entre 2018 e 2023. Esta pesquisa foi implementada graças a uma parceria entre a Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne (HES-SO), a Universidade Católica da África Central em Yaoundé (UCAC) e o Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais (IHEIDLink externo) em Genebra.

Uma chuva torrencial caiu no estádio desportivo de Yaoundé nesta última terça-feira de setembro. O barulho da água no telhado de zinco é tão ensurdecedor que abafa o som das bolas de futebol quicando no chão e o ruido das chuteiras.

Do alto das arquibancadas de concreto pintadas com as cores da bandeira camaronesa, Christian Onana observa atentamente o jogo de “suas” meninas. Ele presidiu o clube feminino de futebol Éclair de Sa’a por cinco anos. “O futebol feminino é um esporte em formação, porque hoje o mundo se interessa por ele. Mas nos Camarões ainda pensamos que o papel da menina é ir à escola e depois cuidar das tarefas domésticas quando chegar em casa.”

As condições de treino são duras, e o conforto nos vestiários é inexistente. A água da chuva escoa pelas rachaduras. Uma grande poça se formou na frente do gol, inutilizando parte do campo.

Oito jogadoras já estão treinando. São 14h. Porém, o treinamento só começa oficialmente em uma hora.

Entre as meninas do time de futebol feminino Éclair de Sa’a, várias já foram selecionadas para a seleção nacional nas categorias abaixo de 17 anos, abaixo de 20 anos e seniores. O clube da capital joga na primeira liga, a elite do futebol feminino camaronês, com outros onze times competidores.

Para atingir esse nível de jogo, as atletas de todos os clubes tiveram que fazer sacrifícios e quebrar diversos tabus.

Obstáculo dos pais

Na família Priso, as gêmeas Pauline Marcelle e Rose Michelle, de 24 anos, tornaram-se jogadoras profissionais de futebol. Eles vivem numa casa localizada no distrito de Nkolbisson (literalmente “o monte das formigas” na língua Ewondo) a oeste de Yaoundé, que partilham com os pais, o irmão, a irmã e as duas sobrinhas jovens.

Toda a família Priso em sua casa. As gêmeas Pauline Marcelle e Rose Michelle estão na 2ª e 4ª posições a partir da esquerda. Os pais estão sentados nas poltronas no centro da imagem. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

Sentado numa grande poltrona cinza-azulada de estilo rústico, o pai, Manfred II M. Priso, diz: “O objetivo dos pais é criar os filhos que nascem, mandá-los para a escola e dar-lhes uma formação. Depois, eles têm que se envolver na vida profissional.”

No entanto, a esmagadora maioria das famílias não considera que a carreira no futebol represente uma carreira de futuro para as suas filhas. Elas são então forçadas a ir contra a vontade dos pais, como Pauline Marcelle Priso Ndong e Rose Michelle Priso Guidjam fizeram durante os primeiros anos, às vezes recebendo até castigos corporais.

Assim como Manfred II M. Priso, também é muito comum que os pais exijam a conclusão do segundo grau como condição para sua permissão para jogar.

Sua esposa, Jacqueline Berthe Abock, foi mais compreensiva: “Os treinadores vieram nos ver para nos convencer, porque meu marido não quis. Aceitei a escolha das minhas filhas, porque se os treinadores acham que nossas filhas têm talento, somente tivemos que aceitar.”

Através da perseverança e do apoio da mãe, as irmãs Priso alcançaram seus objetivos. Elas conseguiram se dedicar integralmente à carreira ao chegarem à turma de Terminale (último ano do ginásio).

Anterior Próxima Rose Michelle Priso Guidjam conversando com sua irmã gêmea. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard Pauline Marcelle Priso Ndong na casa dos pais em Yaoundé, distrito de Nkolbisson. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard Algumas das medalhas conquistadas pelas gêmeos enfeitam a parede da sala e deixam os pais orgulhosos. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard Retrato de Rose Michelle Priso Guidjam durante sua seleção para a seleção camaronesa sub-17. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Escolha difícil

No estádio desportivo de Yaoundé, a chuva perde intensidade. O treinador agora recolhe os blocos que colocou no gramado para a série de exercícios técnicos. E enquanto as jovens meninas do time Éclair de Sa’a continuam os treinos com uma partida, Ricky Siani, o diretor desportivo, fala das dificuldades que os clubes estão tendo no recrutamento de jogadoras: “Já fui afugentado pelos pais com baldes de água.”

Quando estão em total desacordo, não é incomum que as famílias decidam cortar relações com uma menina que quer perseguir seu sonho a todo custo. A direção do clube é então obrigada a assumir o controle para atender, na medida do possível, as necessidades da adolescente.

O próprio presidente do time de futebol feminino Éclair de Sa’a, Christian Onana, foi jogador profissional. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

Consciente de que tais condições podem afetar a moral das jovens e o seu jogo, Christian Onana tenta sistematicamente reconciliar as partes. Por exemplo, ele convida os pais para assistir aos jogos: “Ver a filha jogar torna tudo real e mostra que é realmente sério”. E acrescentou: “O calor familiar é muito importante, principalmente quando elas são jovens”.

Esporte masculino

A religião ocupa um lugar central nos Camarões. Quase 70% da população é de fé cristã, da qual mais da metade é católica. Esse fato ajuda a explicar o papel tradicional que ainda é atribuído frequentemente às mulheres.

Sentada atrás de uma imponente mesa de madeira escura, com cabelos trançados e elegantemente vestida, a secretária-geral da Liga Camaronesa de Futebol Feminino, Sidonie G. Tagne, explica: “A mulher na África é aquela que casa, que tem filhos e está sujeita a um homem.”

Ela própria foi uma jogadora reconhecida na década de 1980, época em que as seleções femininas ainda não eram organizadas profissionalmente. “Quando vejo as fotos daquela época, me pergunto como consegui voltar a ser mulher hoje. Não tínhamos penteados, tínhamos atitudes masculinas.”

As jovens que embarcam numa carreira no futebol são frequentemente estigmatizadas e denegridas. Com os seus uniformes desportivos e os seus cabelos geralmente curtos, elas não refletem a imagem que a sociedade camaronesa espera de uma mulher.

Alexandra Mbitounou Nke, conhecida como Fortune, começou a jogar futebol em seu bairro, com os meninos, ainda criança. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

“Meus pais me proibiram muito [de jogar futebol], mas eu sempre desobedeci”, diz Alexandra Mbitounou Nke, conhecida como Fortune. Vestida com um moletom dos Simpsons, com as mãos nos bolsos da jaqueta e chinelos nos pés, a jogadora de futebol feminino do Éclair de Sa’a, de 19 anos, acrescenta: “Meu pai me disse ‘você tem que estudar, Futebol não é para mulheres.”

Fortune também se mostra “cautelosa” quando perguntada se joga futebol, e só confirma quando seu interlocutor insiste. “Acho que existem insultos porque as pessoas têm preconceitos. Eles acham que as meninas ficam entre si.”

Do lado “bom ou mau”

Sem entusiasmo, Fortune evoca sobretudo o tema tabu: a homossexualidade, aqui designada por paráfrases carregadas de insinuações como “a semente má” ou mesmo “o lado mau”; ou se nós “somos” ou “não somos”.

O Código Penal camaronês criminaliza as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, o que acarreta até cinco anos de prisão. A religião e uma sociedade ainda muito tradicional também desempenham um papel significativo na visão negativa que os camaroneses têm da homossexualidade.

Sidonie G. Tagne, secretária-geral da Liga Camaronesa de Futebol Feminino, em seu escritório na Federação Camaronesa de Futebol, Fecafoot. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

Muitos pais relutam em permitir que as filhas ingressem num clube profissional, por acreditarem que tornar-se jogadora de futebol pode fazê-las “cair no mal caminho”, explica Christian Onana.

Há vários anos que a Liga de Futebol Feminino implementa uma estratégia de comunicação que visa quebrar esta imagem popular. Nas suas campanhas promocionais, ela destaca jogadoras que cumprem os padrões de feminilidade dos Camarões, muitas vezes casadas e mães.

Falta independência financeira

“Eu uso essas meninas como modelos para despertar o interesse das pessoas pelo futebol feminino”, diz Sidonie G. Tagne. Ela também incentiva os clubes a seguirem nessa direção, pedindo que as jogadoras usem uniformes femininos durante suas partidas oficiais.

Poucos clubes podem se dar o luxo de vestir as suas equipes desta forma. Embora tenham sido feitos progressos claros nos últimos anos, os pequenos patrocínios, bónus e remunerações dificultam o desenvolvimento do futebol feminino nos Camarões, que, no entanto, goza de uma longa tradição.

No time Éclair football filles de Sa’a, as jogadoras recebem cerca de 2.000 francos CFA por sessão de treino (ou seja, um pouco menos de 3 francos suíços), quando as finanças o permitem. A isto somam-se os bónus de jogo, que podem ir até 20.000 francos CFA (cerca de 28 francos suíços) em caso de vitória. E normalmente, o único patrocinador do campeonato feminino da primeira divisão, a Guinness Camarões, lhes dá um salário mensal de cerca de 65.500 francos CFA (94 francos suíços).

Ricky Siani, diretor esportivo do time de futebol feminino Éclair de Sa’a, observa o treino das jogadoras nas arquibancadas. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

De acordo com o instituto nacional de estatística dos Camarões, o rendimento médioLink externo dos “trabalhadores informais”, ou seja, das pessoas que trabalham por conta própria, era de 83.409 francos CFA mensais em 2023.

A Liga de Futebol Feminino fornece subsídios aos clubes, mas estes são voláteis. “Financeiramente, não temos o apoio que precisamos. O dinheiro é do próprio clube”, diz Ricky Siani, em alusão ao presidente do clube, Christian Onana.

Apesar de tudo, estes escassos rendimentos permitem que as jovens conquistem sua independência. Além disso, quando são indicadas para a seleção nacional, seus rendimentos aumentam significativamente. Segundo Ricky Siani, “isto lhes dá uma motivação adicional e as leva a considerar a sua carreira no futebol como um verdadeiro trabalho”. Elas então não dependem mais de um eventual marido.

Visibilidade benéfica

Graças à crescente cobertura mediática do futebol feminino, uma lenta evolução de mentalidades em vários estratos da sociedade está tendo início. Os pais também percebem cada vez mais que é possível conciliar estudos e carreira esportiva.

“Há dez anos, não era óbvio, lembra a secretária-geral da Liga Feminina de Futebol, Sidonie G. Tagne. Agora, as atuações dessas jovens são um sonho [para outras jovens]. Elas se tornaram modelos nos Camarões.”

Menos entusiasmado, Christian Onana admite que o crescente interesse pelo futebol feminino “faz com que as pessoas entendam que as mulheres têm o seu lugar na sociedade atual”.

Christelle Akono Beyala está orgulhosa de sua jornada, mas espera progredir ainda mais. SWI swissinfo.ch / Emilie Ridard

O recrutamento de futuras atletas é facilitado. Aos 25 anos, Christelle Akono Beyala é uma das ex-alunas do time de futebol feminino Éclair de Sa’a. Ela também vê progressos: “Antes os pais diziam que futebol é jogo de homem. Atualmente são eles que vêm com as filhas para que ingressem no clube.

Feministas discretas

Apesar de todos os obstáculos que se colocam no seu caminho, as jovens camaronesas que sonham com o futebol mostram uma vontade inabalável.

Ao assumirem suas escolhas, elas transformam a imagem das mulheres camaronesas no espaço público, sem discurso ou exigências políticas, abrindo assim o caminho para as gerações futuras.

São 17h no estádio esportivo de Yaoundé. As jogadoras de futebol Éclair de Sa’a terminam o treinamento. O sol voltou.

Edição: Pauline Turuban/sj

Adaptação: DvSperling

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch