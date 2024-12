Fussball macht jungen Kamerunerinnen Hoffnung auf selbstbestimmtes Leben

Der Frauenfussball in Kamerun war Gegenstand eines «r4d-Projekts»Externer Link (research for development), eines Forschungsprogramms zu globalen Entwicklungsfragen. Es wird gemeinsam vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) finanziert.

«Ich habe mich in der Forschung immer mit Fragen der Geschlechterungleichheit beschäftigt und damit, wie junge Frauen ihren Platz in der Gesellschaft ausserhalb der klassischen Strukturen einfordern», sagt Dominique Malatesta, Leiterin des Projekts Kick it like a girlExterner Link, das an der Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit in Lausanne (HETSL) gestartet wurde. Für die Wissenschaftlerin sind «Sportvereine ein sehr guter Forschungsbereich, um dieses Thema zu vertiefen».

So haben zwischen 2018 und 2023 mehrere Wissenschaftlerinnen aus der Schweiz und Kamerun «das Engagement junger Frauen in Fussballmannschaften in Kamerun unter dem Gesichtspunkt der Teilnahme am politischen und sozialen Leben sowie ihrem Zugehörigkeitsgefühl als Bürgerin einer staatlichen Gemeinschaft erforscht.»