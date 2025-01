Cada vez menos interesse em cargos políticos na Suíça

Nos executivos e legislativos municipais, está se tornando cada vez mais difícil preencher as cadeiras vazias. Na foto, moradores de Zollikon, no cantão de Zurique, preparam-se para uma assembleia municipal ao ar livre durante o período do coronavírus. Ennio Leanza / Keystone

Salários insuficientes, a complexidade dos temas e o aumento das críticas desencorajam muitos cidadãos a se envolverem no nível local. É essencial buscar soluções que assegurem o futuro do sistema de milícia, um dos pilares da democracia participativa no país.

Luca Beti

“Temos um problema óbvio”, afirma Reto SteinerLink externo, diretor da Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW). “Metade dos municípios luta para encontrar pessoas dispostas a assumir um cargo político.”

Esse é um problema recorrente do sistema de milícia (n.r.: o termo “milíciaLink externo” descreve um princípio organizacional comum na vida pública suíça, que se baseia na ideia republicana de que todo cidadão qualificado deve assumir cargos ou funções públicas a tempo parcial ou voluntariamente) que vem à tona regularmente na imprensa local e nacional.

Recentemente, ganhou as manchetes o caso do município de Wassen, no cantão de Uri, onde duas secretarias na prefeitura só foram preenchidas graças à obrigatoriedade de uma pessoa eleita assumir um cargo político (Amtszwang, em alemão), imposição estabelecida em uma Lei cantonalLink externo de 2016.

Obrigação de aceitar um cargo público A obrigação de aceitar cargos públicos, conhecida como Amtszwang, é aplicada em sete cantões da Suíça: Zurique, Lucerna, Uri, Nidwalden, Soloturno, Appenzell Rodes interior e o cantão do Valais. Em alguns deles, o Amtszwang abrange apenas os cargos municipais, enquanto em outros ele também pode se estender a determinados mandatos políticos em nível cantonal. Entretanto, os assentos nos órgãos executivos e legislativos são quase sempre ocupados por meio de eleições populares ou por indicação das autoridades competentes. No cantão de Berna, o Amtszwang foi abolido, mas os municípios têm a opção de reintroduzi-lo por conta própria. Esse foi o caso de Finsterhennen, onde um cidadão eleito para o conselho municipal foi punido por não comparecer às reuniões do executivo. No cantão do Ticino, o Amtszwang só é aplicado se os candidatos tiverem declarado oficialmente sua disposição de aceitar o mandato político. Fonte: Pesadelo de Napoleão, artigo publicado em 19 de janeiro de 2016 (título original: “Amtswürde wider Willen”Link externo

Mas vamos retornar no tempo. Wassen é um pequeno vilarejo alpino, conhecido mundialmente pela sua igreja localizada no alto de uma colina. Na época, o ministro suíço da Defesa, Adolf Ogi, visitou seus consortes europeus para convencê-los de que não havia alternativa ao Túnel do GotardoLink externo para atravessar os Alpes.

A conhecida igreja de Wassen, na estrada para o maciço do Gotardo. Keystone / Urs Flueeler

Esse vilarejo está localizado a cerca de 20 minutos de carro de Altdorf, a capital do cantão de Uri. Tem cerca de 450 habitantes, 250 dos quais estão aptos a votar e foram chamados às urnas no final de setembro de 2024 para eleger dois novos municípios. Como ninguém obteve maioria absoluta no primeiro turno, duas pessoas foram eleitas contra sua vontade em novembro. A primeira obteve 24 votos e a segunda, 13. A recusa em se sentar na prefeitura teria resultado em uma multa de cinco mil francos. Tudo resolvido, então, para o conselho municipal de Wassen, agora de volta à força total?

>> Política local na Suíça: como funcionam as assembl´éias municipaisLink externo

Fusões não resolvem o problema

“Forçar alguém a assumir um cargo político é contraproducente e não é uma solução”, lembra Steiner. “Você só intervém nos sintomas do problema, sem abordar a raiz do problema.” Reto Steiner é o autor do Monitoramento Municipal Nacional, que tem analisado a situação e o desenvolvimento dos municípios na Suíça a cada cinco anos desde 1998.

Em 1º de janeiro de 2024 eram contabilizados 2131 municípios no país. Desde a década de 1990, seu número, fusão após fusão, tem diminuído constantemente: quase 500 desapareceram desde 2010. No entanto, o problema de encontrar pessoas dispostas a assumir um mandato público persiste.

O sistema de milícia, um dos pilares da democracia direta, quer que os cidadãos co-decidam e participem ativamente da vida pública. De acordo com o monitoramento, cada município deve alocar uma média de 34 assentos entre os órgãos executivo e legislativo, o que significa que são necessárias quase 73 mil pessoas dispostas a assumir um mandato de meio período.

“Isso não é apenas um problema na política, mas também na vida social: cada vez menos pessoas se engajam em clubes, sociedades ou grupos de ajuda”, lembra Pirmin BundiLink externo, professor da Universidade de Lausanne. infelizmente, os cargos políticos estão perdendo seu prestígio original. Como sociedade, temos que nos perguntar se o sistema de milícia ainda é eficaz ou se precisamos considerar novas formas de organização”, ressalta.

No entanto, o sistema de milícia continua a gozar de grande popularidade. O livro intitulado “Trabalho de milícia na Suíça” (original: Milizarbeit in der SchweizLink externo), do qual Bundi é coautor, constatou que, em 2019, 75% dos ativistas de milícias ainda acreditavam nessa pedra angular da democracia participativa, ao mesmo tempo em que ressaltava que não se sabe quantos cidadãos estão dispostos a se engajar ativamente pelo bem comum.

Profissionalização do governo

Além de decidir se devem organizar um mercado de Natal na praça da cidade ou apoiar um evento cultural, os conselheiros municipais têm de lidar com questões complexas, como planejamento espacial, digitalização ou gestão de requerentes de asilo. E isso independentemente do tamanho do município: em média, os municípios helvéticos têm 1.693 habitantes.

O cargo de presidente municipal é, portanto, um compromisso que não deve ser assumido levianamente. “O presidente dedica uma média de quase 19 horas por semana, os outros membros da equipe executiva cerca de dez. É uma função difícil de conciliar com a vida profissional e familiar”, lembra Reto Steiner.

E assim, a identidade do conselheiro municipal típico é um homem casado, com 54 anos, em um cargo de gerência ou autônomo. “A idade média dos membros do executivo aumenta”, diz Steiner. “Mulheres e homens com menos de 45 anos estão sub-representados. Atualmente, os conselhos municipais não refletem mais todos os segmentos da população, e isso é um problema”, ressalta o professor da ZHAW.

“Uma gestão municipal profissional é essencial para reduzir o compromisso exigido e para conciliar melhor os deveres públicos, o trabalho e a vida privada”, ressalta Jonas WilliseggerLink externo. O professor de gestão pública e política da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna (HSLU) vem realizando pesquisas sobre as administrações dos cerca de 1.500 municípios da Suíça de língua alemã há mais de dez anos.

Seus estudos identificaram várias estruturas organizacionais eficazes, incluindo o modelo CEO. “Esse modelo envolve uma figura de gerenciamento central que assume o gerenciamento operacional, atuando como um elo entre a administração e o município”, acrescenta Willisegger. “A separação clara entre as tarefas administrativas e as decisões estratégicas e políticas, que cabem ao executivo, facilita significativamente a carga de trabalho dos membros do conselho municipal.”

Aumentar a remuneração

Reto Steiner sugere o aumento da remuneração, especialmente em municípios menores, onde os salários são frequentemente inadequados em relação às responsabilidades assumidas e ao risco de exposição à crítica pública. Jonas Willisegger ressalta, no entanto, que a questão dos subsídios é certamente importante, mas que a margem de manobra para aumentos salariais é muitas vezes limitada, especialmente em municípios pequenos e periféricos.

Por fim, Steiner chama a atenção para outro aspecto: “A mídia tradicional tende a enfatizar conflitos e problemas, um fenômeno que é amplificado pelos cidadãos por meio das mídias sociais”, observa o professor da ZHAW, ressaltando que, nesse contexto, muitas pessoas se perguntam se realmente vale a pena assumir um cargo político em nível local. Esse problema também é destacado por Pirmin Bundi, da Universidade de Lausanne. “Quando tudo vai bem, ninguém lhe dá tapinhas nas costas. Os cargos públicos deveriam ter mais reconhecimento social. Mesmo assim, podemos preservar o sistema de milícia em nível local”.

Sete modelos para a gestão municipal Em 2014, a Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna (HSLU) identificou quatro modelos fundamentais de gestão municipal e acrescentou mais três em um estudo recente: Modelo CEO: esse modelo separa claramente a responsabilidade político-estratégica da implementação operacional. A gestão administrativa é confiada a um CEO, enquanto o executivo se concentra nas questões estratégicas e no controle. Modelo de milícia: o conselho municipal assume a responsabilidade geral. O foco está na gestão estratégica, enquanto as tarefas operacionais são terceirizadas ou confiadas a um centro regional. Os mandatos políticos têm uma carga de trabalho muito baixa. Modelo departamental: cada membro do executivo é responsável pela gestão estratégica e pelo pessoal de um departamento. Esse modelo exige uma forte colaboração entre os departamentos e um maior comprometimento de tempo. Modelo de cidade: essa é uma variante do modelo departamental, usada principalmente em cidades maiores. Os membros do conselho municipal trabalham em tempo integral e chefiam um departamento. Eles contam com o apoio de uma equipe e de uma chancelaria que atua como elo de ligação com o parlamento. Modelo operacional: os membros do executivo trabalham tanto em nível estratégico quanto operacional. Esse modelo exige habilidades altamente especializadas e interação próxima com a população. Também implica em uma carga de trabalho muito alta. Modelo presidencial/delegado: o presidente ou um membro do executivo assume a liderança administrativa. Esse modelo cria responsabilidades bem definidas, mas pode levar a uma vantagem de informações em favor do presidente ou do membro delegado. Modelo em tandem: esse modelo oferece liderança dupla, compartilhada entre o presidente municipal e o membro do executivo. Ele só funciona se houver uma relação de confiança mútua entre as duas figuras. Fonte: Willisegger Jonas/Eichenberger Marco (2024). Modelos de gestão municipal na Suíça de língua alemã – uma análise empíricaLink externo

