Wer hat in der Schweiz noch Lust auf Lokalpolitik?

In sieben Kantonen kann der Staat Bürgerinnen und Bürger dazu zwingen, ein Amt zu übernehmen, auch wenn eine Person vorab nicht für dieses Amt kandidiert hat.

Der so genannte Amtszwang gilt in den Kantonen Zürich, Luzern, Uri, Nidwalden, Solothurn, Appenzell Innerrhoden und Wallis.

In einigen Kantonen umfasst der Amtszwang nur Ämter in Gemeinden, in anderen kann er sich auch auf bestimmte politische Mandate auf kantonaler Ebene erstrecken. Die Sitze in den Exekutiven und Legislativen werden jedoch fast immer durch Volkswahlen oder durch Ernennung durch die zuständigen Behörden vergeben.

Der Kanton Bern hat den Amtszwang abgeschafft, stellt es aber den Gemeinden frei, einen solchen einzuführen. Mindestens zwei Dutzend haben das gemacht.

Zur Anwendung kam der Amtszwang 2002 in Finsterhennen im Seeland. Dort wurde ein Bürger, der gegen seinen Willen in den Gemeinderat gewählt worden war, mit 4000 Franken Busse bestraft, weil er nicht an den Sitzungen des Gremiums teilnahm.

Quelle: Lukas Leuzinger, Napoleon’s Nightmare, Artikel vom 19. Januar 2017: Amtswürde wider WillenExterner Link