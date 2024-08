Investigadores suíços de acidentes de transporte estão sobrecarregados de casos

Investigador suíço de acidentes de transporte Keystone / Urs Flueeler

Os investigadores suíços de acidentes de transporte foram instruídos a reduzir o acúmulo de casos, especialmente no setor de aviação, porque muitas investigações estão levando muito tempo para serem concluídas.

2 minutos

O Departamento Federal de Auditoria (EFKLink externo, na sigla em alemão) emitiu suas recomendações ao Serviço Suíço de Investigação de Segurança em um relatório publicado na quarta-feira.

Os auditores observaram que uma grande parte das investigações não é concluída no prazo.

Entretanto, a redução do atraso não representaria um risco adicional à segurança. O EFK publica relatórios provisórios se encontrar fatos que tenham impacto sobre a segurança.

Os auditores destacam que, desde 2019, o órgão tem trabalhado para reduzir o número de casos pendentes. Embora esse número tenha sido significativamente reduzido nos setores ferroviário e marítimo, a situação no setor de aviação se estabilizou em um nível alto.

Na opinião do Escritório Federal de Auditoria da Suíça, o EFK deve, portanto, tomar medidas rápidas.

De acordo com o relatório, as investigações às vezes levam mais tempo do que o prazo legal devido à sua complexidade e ao fato de que várias investigações são conduzidas em paralelo. O EFK ressalta que já foram tomadas medidas para reduzir o atraso.

Adaptação: Alexander Thoele

