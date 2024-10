Nove centros de asilo são fechado

Um centro de acolho para refugiados na Suíça. Keystone-SDA

A Secretaria de Estado para Migração (SEM) irá fechar até março de 2025 nove centros de acolho para refugiados em toda a Suíça. O governo espera economizar dezenas de milhões de francos com a medida.

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Switzerland to close nine asylum centres as fewer people arrive than expected ler mais Switzerland to close nine asylum centres as fewer people arrive than expected

Deutsch de Bund schliesst bis Anfang März neun temporäre Bundesasylzentren original ler mais Bund schliesst bis Anfang März neun temporäre Bundesasylzentren

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O órgão explicou na terça-feira (22.10), em resposta a uma consulta da agência de notícias Keystone-SDA, que a economia seria de cerca de 40 milhões de francos (US$ 46 milhões) por ano.

O SEM justifica os fechamentos com o número de pedidos de asilo abaixo do esperado neste outono. De acordo com as autoridadades, 23% menos pedidos foram apresentados em agosto do que no ano anterior. E 40% menos em setembro.

A taxa de ocupação dos centros federais de asilo é atualmente de 51% em toda a Suíça. A situação nas rotas de migração para a Europa Ocidental não indica um aumento acentuado nos próximos meses.

O governo começará a fechar as instalações de acomodação a partir do final de janeiro de 2025, o que afetará cerca de 200 funcionários das prestadoras de serviços, acrescentou. Quantos deles continuarão a trabalhar em outros locais ainda está sendo examinado.

As instalações de acomodação afetadas estão localizadas em Dübendorf (Zurique), em Eigenthal (Lucerna), Bremgarten (Argóvia), Allschwil (Basileia-cidade), Steckborn (Turgóvia), Beringen (Schaffhausen), bem como em Bure (Jura) e Plan-les-Ouates (Genebra).

Após o fechamento dos nove locais temporários, o SEM terá cerca de sete mil vagas disponíveis para acomodar solicitantes de asilo e proteção a partir do início de março.

No entanto, no caso de um aumento repentino e acentuado nos pedidos de asilo, esse número poderá ser “aumentado novamente, dependendo das necessidades”, em cooperação com o Exército e os cantões. O SEM monitora constantemente a situação.

Adaptação: Alexander Thoele

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada pelos jornalistas da swissinfo.ch. Selecionamos os artigos mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática como o DeepLLink externo para traduzi-los. A publicação de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para se dedicar à produção de artigos de fundo. Clique aqui para saber mais sobre como trabalhamos. Nesta página informamos sobre o uso das tecnologia de inteligência artificial. E clique aqui para nos enviar seu comentário, crítica ou sugestão.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever