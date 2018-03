Os primeiros testes com votação online foram lançados em 2004 no cantão de Genebra. Desde então, cerca de 200 testes com um número limitado de eleitores, principalmente da comunidade suíça no exterior, ocorreram em 14 dos 26 cantões suíços.

Talvez sem surpresa, muitos delegados expressaram um interesse vivo no assunto, mas pareciam concordar com os iniciantes da votação pela internet.

O político do Partido do Povo Suíço (SVP, na sigla em alemão) argumentou que os riscos de ataques cibernéticos eram inevitáveis e prejudicariam a credibilidade de ferramentas democráticas diretas, principalmente votações e eleições.

A diretora da OSE, Ariane Rustichelli, liderou uma discussão com o parlamentar Franz Grüter, um antigo empresário de TI, e Claudia Pletscher, dos Correios Suíços, que desenvolveu um sistema de voto eletrônico junto com uma empresa espanhola.

Segundo o senador, outras moções serão lançadas no parlamento se a situação geral não melhorar para os clientes bancários suíços do estrangeiro.

Ele acrescentou que as cinco principais instituições financeiras suíças estavam dispostas a impulsionar a cooperação com a OSE e o governo, publicando informações essenciais nos sites da OSE e do Ministério das Relações Exteriores suíço.

O presidente da OSE, Remo Gysin, que presidiu a assembleia de sábado, apresentou detalhes de um acordo com várias instituições financeiras suíças com o objetivo de aliviar as tensões sobre o acesso a contas bancárias para cidadãos suíços no exterior.

No mesmo sentido, um dos membros do conselho, François Baur, representante da Federação Suíça de Negócios, disse que as propostas da comissão parlamentar não eram do interesse da economia suíça, principalmente do setor orientado para a exportação e as empresas com subsidiárias no exterior.

"As propostas equivalem a uma flagrante discriminação de todos os cidadãos suíços que vivem no exterior [nomeadamente em países fora da União Europeia e na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA)] por qualquer motivo", diz a resolução.

Em uma resolução, aprovada por unanimidade no sábado (10), a assembleia criticou as propostas de uma comissão da Câmara dos Deputados como uma violação da igualdade jurídica estabelecida na Constituição.

Os 140 membros do Conselho dos Suíços do Estrangeiro em Berna para a reunião bienal

O Conselho dos Suíços do Estrangeiro pediu ao parlamento que rejeite uma proposta que liga os benefícios sociais ao status de residência na Suíça ou a contribuições para o sistema de segurança social do país.

