O bom dessa história é que a migração pode funcionar como o início da consciência. Viver longe do país e da cultura faz com que as pessoas comecem a enxergar outros pontos de vista. Como eu já escrevi em um de meus livros, o Intercâmbio CulturalLink externo , migrar é a arte do encontro, consigo mesmo e não com o outro. E esse encontro é em 100% das vezes libertador.

Um expatriado que atendi disse que a mãe o obrigava a telefonar todos os dias no mesmo horário, para que ela visse o neto. Essa obrigatoriedade gerava um mal-estar no relacionamento e na dinâmica dessa família. Do Brasil, ela dizia que o filho ingrato a havia abandonado, que ele a tinha proibido de ver o neto.

A.S.: Nessas famílias, a relação principal não é o amor, mas a culpa, aliada à vergonha e ao medo. Se a vítima acha que quebrando a extensão narcísica com a distância conseguirá se livrará, está enganada. Isso pode ser visto na quantidade de pessoas que se matam de trabalhar para mandar dinheiro para a família, que se sentem culpadas por ter deixada os parentes para trás, que são manipuladas.

A.S.: Já tive mais de 15 mil clientes expatriados e migrantes, ouvi as mais diferentes histórias. Executivos que não se julgam merecedores dos cargos que ocupam, duvidando de suas condições. Adolescentes sendo expelidos de casa como um fardo ou escapando como sobreviventes de abusos emocionais e, inclusive, sexuais.

A.S.: Infelizmente ainda se trata de um tabu na sociedade. Quem não se dá bem com a mãe é um eterno desgraçado, quase um criminoso. Vivemos em um mundo de mães perfeitas, sagradas, até mesmo a psicologia reluta em abordar o tema. Revelar que foi vítima de mãe ou pai narcísico faz com que as pessoas te julguem, achando que a força da gratidão deve ser maior do que qualquer outra. Como ser grato a um abusador?

E há muita gente nessa situação. A psicologia fala em 7% de prevalência do Transtorno de Personalidade Narcísica (ou NP’s, como são conhecidos). Mas os especialistas já discutem um índice de 30%. E dentro do grupo de migrantes, provavelmente esse grupo é muito maior.

Nessa dinâmica doentia, existem dois tipos de filhos: o bode expiatório e o de ouro. E se houver um terceiro, temos o perdido, que em geral não tem identidade. O primeiro nunca está certo, arruma problema com os pais e em geral não traz as características do Narcísico. Consegue se salvar. Exatamente esse é o que precisa ir embora. É o que mais sofre, funciona como a ovelha negra. O dourado é o “queridinho” e repete as maldades, embora de certa forma tenha toda sua identidade sequestrada. Por isso os especialistas falam em família disfuncional. Cada um tem um papel nessa corrente narcísica.

Andrea Sebben: Em geral, as pessoas que têm esse transtorno fazem sofrer quem está em volta. São em geral mães ou pais que se importam muito com a sua imagem externa; mas em casa, na intimidade, são cruéis. Na rua, uma mãe dedicada; entre quatro paredes, totalmente diferente. O grau de empatia é geralmente muito baixo.

- Conheci pessoas que disseram se sentir estrangeiros dentro de casa. O passo para migrar e viver bem longe dos familiares foi somente o primeiro na busca de libertação. O problema é que se a pessoa não resolve esse dilema, continua prisioneiro mesmo vivendo a muitos mil quilômetros de distância”, explica a psicóloga Intercultural Andrea SebbenLink externo , especialista em movimentos migratórios, conhecedora profunda do Abuso Narcísico entre seus clientes em 25 anos de profissão. Como especialista nos dois assuntos, consegue ver um ponto de encontro entre os dois fenômenos. Andrea Sebben falou com a swissinfo.ch de Florianópolis, cidade onde vive.

Mas o que isso tem a ver com a coluna Suíça de Portas AbertasLink externo ? Tudo, porque muitas desses sofredores de assédio moral procuram a vida no exterior como escape para as dores que trazem desde a infância, causadas por pais com esse distúrbio. Então, você que vive fora do país e sempre se sentiu um excluído na família, que sente culpa e é manipulado por seus parentes, pode ter saído do país à procura de paz, de uma nova vida, ignorando que o mal que sofria era bem maior do que imaginava.

O transtorno de personalidade narcísica é pouquíssimo discutido na comunidade de psicologia internacional e menos ainda pelos profissionais brasileiros. Nos Estados Unidos, o assunto começa a se popularizar. No Brasil, poucos tratam do tema.

Filhos vítimas de pais com transtorno de personalidade narcísica Link externo costumam buscar a migração como remédio. O problema é que, mesmo longe de casa, convivem com a culpa que aprenderam a carregar desde criança. Muitos filhos sentem-se na obrigação de enviar dinheiro aos familiares, tentam comprar o amor com presentes caros, se colocam na obrigação de passar férias com eles, mesmo se incomodando com a presença. Mentiras, descaso, assédio moral e até sexual são a realidade desses sofredores, que vão embora de casa, mas não conseguem tirar o inimigo tão íntimo de suas vidas, mesmo que a oceanos de distância.

Você, migrante: que carrega sentimento de culpa por ter ido embora e acredita que sua família, que ficou no Brasil, usa isso para se aproveitar; que se sente explorado financeiramente pelos parentes, que acham que quem mora fora nada no dinheiro. No dia 1º de junho foi comemorado o Dia Mundial da Consciência do Abuso Narcísico, o que nos leva a refletir sobre esse assunto tabu.

