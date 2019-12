2018 in cifre, da Federer ai pupazzi di neve in fiamme

2018 in figures – from Federer to a flaming snowman

Samichlaus é a interpretação suíça do São Nicolau, o santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. A tradição é festejada na Suíça e muitos outros países de língua alemã em 6 de dezembro, quando as crianças ganham tangerinas, amendoins e guloseimas nos seus sapatos. A Sociedade São Nicolau em Zurique treina voluntários que se fantasiam com as roupas do famoso santo e se apresentam em escolas e jardins-de-infância.

Um momento inesquecível para o público: 2019 viveu mais uma " Festa dos Viticultores ", que geralmente só ocorre a cada vinte e cinco anos. E como no passado, a cidade de Vevey, às margens do lago Léman, recebeu o evento, do qual participaram mais de sete mil atores, cantores e músicos, quase todos voluntários.

14 de julho foi um dia importante na Suíça: lembrando um protesto importante ocorrido no mesmo dia, mas em 1991, milhares de mulheres saíram às ruas do país para protestar contra as desigualdades entre homens e mulheres, que persistem até hoje.

Uma pessoa condenada por homicídio pode ser condenada à prisão perpétua. No entanto "perpétua" pode significar uma pena de apenas dez anos. Por que os juízes na Suíça proferem sentenças relativamente brandas em comparação com outros países?

2019 in numbers: from lenient prison sentences to Santa school

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

2019 em números: de penas de prisão mais brandas até à escola do Papai Noel Thomas Stephens 30. Dezembro 2019 - 12:30 Descubra aqui alguns momentos que marcaram 2019. Dentre eles, o aniversário de 20 anos do portal swissinfo.ch e um estudo que revela quanto custa para ter dois filhos na Suíça: 500 mil francos. Janeiro 10 Uma pessoa condenada por homicídio pode ser condenada à prisão perpétua. No entanto "perpétua" pode significar uma pena de apenas dez anos. Por que os juízes na Suíça proferem sentenças relativamente brandas em comparação com outros países? Fevereiro 95 Cerca de 95% das mães amamentam os filhos na Suíça. Mas ainda existem muitos preconceitos sobre a prática e muitas dúvidas em relação à técnica. Março 20 20 anos de existência do portal swissinfo.ch! Enquanto comemoramos o aniversário, descubra aqui como o jornalismo evoluiu nas últimas duas décadas. Abril 14 Uma criança com 14 anos é ainda bastante jovem. Mas na Suíça ela precisa já tomar decisões fundamentais como escolher uma carreira. Prematuro? Maio 1.250.000 A Companhia Suíça de Trens (SBB, na sigla em alemão) transporta 1,25 milhões de pessoas por dia. Muitas vezes os vagões estão cheios, especialmente nas horas de pico. Porém como se comportar em um trem na Suíça? Fizemos um pequeno guia... Junho 14 14 de julho foi um dia importante na Suíça: lembrando um protesto importante ocorrido no mesmo dia, mas em 1991, milhares de mulheres saíram às ruas do país para protestar contra as desigualdades entre homens e mulheres, que persistem até hoje. Julho 7.000 Um momento inesquecível para o público: 2019 viveu mais uma "Festa dos Viticultores", que geralmente só ocorre a cada vinte e cinco anos. E como no passado, a cidade de Vevey, às margens do lago Léman, recebeu o evento, do qual participaram mais de sete mil atores, cantores e músicos, quase todos voluntários. Agosto 20 A pobreza na Suíça aumentou 20% nos últimos cinco anos. Em um dos artigos da swissinfo.ch mais compartilhados pelos leitores, uma jornalista da casa tenta viver como um pobre. Mas abandona a experiência após duas semanas. Setembro 955 Só em 2018, 955 patentes por milhão de habitantes foram registradas por cientistas e pesquisadores suíços, um recorde mundial. Na Alemanha foram apenas 332 na Alemanha e, nos Estados Unidos, 132. Veja nesta galeria de fotos as invenções mais marcantes dos suíços. Outubro 213.000 O Prêmio Nobel da Física 2019 foi atribuído a três cientistas, dos quais dois vêm da Suíça: Michel Mayor e Didier Queloz, juntos com o canadense James Peebles, por novas teorias em cosmologia e pela descoberta de um planeta extra-sistema solar na órbita de uma estrela como o Sol. Neste vídeo da swissinfo.ch, Queloz explica o que aprendemos até agora - e o que o futuro nos reserva. Novembro 500.000 O amor não tem preço. Mas criar dois filhos na Suíça custa pelo menos meio milhão de francos. É o que os jornalistas da swissinfo.ch calcularam e apresentaram neste artigo. Dezembro 220 Samichlaus é a interpretação suíça do São Nicolau, o santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. A tradição é festejada na Suíça e muitos outros países de língua alemã em 6 de dezembro, quando as crianças ganham tangerinas, amendoins e guloseimas nos seus sapatos. A Sociedade São Nicolau em Zurique treina voluntários que se fantasiam com as roupas do famoso santo e se apresentam em escolas e jardins-de-infância.