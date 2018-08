Com o texto de implementação da "expulsão de criminosos estrangeiros", os suíços votarão novamente, em 28 de fevereiro, a iniciativa do partido do ...

O não cumprimento de tal acordo poderá afetar a renovação da autorização de residência. Por exemplo, alguém com uma autorização de residência permanente (visto "C") que não atenda aos critérios de integração pode ser relegado ao status de residente temporário (titular do visto "B").

Os estrangeiros que não demonstrarem vontade de se integrar podem ser obrigados a assinar um acordo de integração mencionando as expectativas que precisam ser atendidas. No entanto, os cantões (estados) não serão forçados a concluir tais acordos.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Renovação do visto de residência na Suíça depende da integração do estrangeiro 15. Agosto 2018 - 14:21 O governo federal acaba de adotar novos regulamentos relacionados a estrangeiros e sua permanência na Suíça: a partir do início de 2019, o migrante só terá o visto renovado se cumprir critérios de bom comportamento e integração adotados. O Conselho Federal, corpo de sete ministros que governam o país, adotaram as novas regras na quarta-feira como parte da revisão da Lei de estrangeiros. Elas entram em vigor a partir de 1o de janeiro de 2019. Vários tipos de vistos podem ser renovados diretamente se o migrante pode comprovar sua boa integração na sociedade. No entanto, problemas de integração podem causar problemas às suas condições de residência. + Quais são os vistos necessários para viver e trabalhar na Suíça As autoridades só prolongam os vistos se alguns critérios forem atendidos. A lei refere a parâmetros como respeito à segurança pública, ordem e valores constitucionais, participação ativa na economia (ter trabalho) ou o bom domínio de algum dos idiomas nacionais. O nível de domínio do idioma pode ser comprovado se o estrangeiro já o tem como idioma materno (como é o caso de alemães, franceses ou italianos, dentre outros), assim como os que completaram pelo menos três anos da escola obrigatória. Um período transitório de um ano também foi adicionado ao prazo para adquirir os níveis exigidos. Quantos mais direitos são garantidos ao migrante, maior são os níveis exigidos de domínio dos idiomas. A concessão de um visto de residência ou de permanência, que permite, dentre outros, a reunificação familiar, agora também exige o domínio dos idiomas. O não cumprimento dessa exigência pode ser solucionado através da comprovação que o estrangeiro fez cursos de idiomas. Penas Os estrangeiros que não demonstrarem vontade de se integrar podem ser obrigados a assinar um acordo de integração mencionando as expectativas que precisam ser atendidas. No entanto, os cantões (estados) não serão forçados a concluir tais acordos. O não cumprimento de tal acordo poderá afetar a renovação da autorização de residência. Por exemplo, alguém com uma autorização de residência permanente (visto "C") que não atenda aos critérios de integração pode ser relegado ao status de residente temporário (titular do visto "B").