OK Google: what the Swiss search for

Veja quem foram os suíços mais 'googlados' em 2018 31. Dezembro 2018 - 14:40 O que está na cabeça dos suíços e suíças aparece na retrospectiva do ano feita pelo Google. As três primeiras posições são da seleção suíça de futebol. Ele conseguiu polarizar a torcida na Copa do Mundo: o primeiro lugar é do artilheiro Xherdan Shaqiri. O treinador da seleção também é assunto de interesse nacional: segundo lugar para Vladimir Petkovic. O casal real dos esportes: terceiro lugar para o jogador Valon Behrami, também da seleção, e... ... o quarto lugar para o seu grande amor, a esquiadora Lara Gut-Behrami. O quinto lugar foi para uma estrela den TV: a 'bachalorette' Adela Smajic. Ela é filha do ex-jogador do FC-Basel Admir Smajic. O controverso politólogo de Genebra, especialista em Islã, Tariq Ramadan, ficou com o sexto lugar. Na sequência, ocupando as posições sétima até a décima, vêm novamente jogadores de futebol: Yann Sommer, Granit Xhaka, Breel Embolo e Ivan Rakitic. Na categoria "Escândalos e altas emoções, inventada pelo Google, aparece a duquesa Meghan Markle, na frente da palavra-chave "Bitcoin". A Google prepara suas listas com base em termos ou nomes que apareceram como grandes tendências de busca em relação ao ano anterior.