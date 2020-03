O Financial TimesLink externo noticiou na terça-feira que os testes e re-testes na pequena comunidade italiana de Vò, perto de Veneza, tinham parado todas as novas infecções na cidade que estava no centro do surto do país.

Um dos desafios com a estratégia é a confusão que ela cria na compreensão dos números. É difícil entender a escala do problema e colocar a taxa de mortalidade em perspectiva se não estiver claro quantos casos realmente existem.

As críticas à abordagem da Suíça, mais direcionada do que generalizada, têm aumentado, chegando inclusive de fora do país. O ministro da Saúde de Singapura, país que tem sido elogiado pelas suas medidas de contenção eficazes, lamentou as ações da Suíça e do Reino UnidoLink externo por "abandonarem qualquer medida para conter ou reprimir o vírus".

Chade seguiu as ordens da médica, mas acredita que o teste positivo faz com que as pessoas se comportem de forma diferente. "Se eu soubesse que estava infectado, diria aos outros com quem estive em contato para que tomassem precauções", disse ele.

Ele foi a uma clínica particular em Genebra na sexta-feira e pediu para ser testado. No entanto, a médica disse que ele não preenchia os critérios para o teste. Ela acrescentou que de qualquer forma não faria diferença, pois as recomendações seriam as mesmas se ele fosse positivo ou negativo.

Mesmo com o aumento da capacidade, subsistem questões sobre quem deve ser testado. Giebel diz que ainda estão discutindo sobre o protocolo, incluindo se as pessoas devem chamar seu médico de família primeiro e se os testes serão estendidos a mais pessoas.

Às 9:20 desta manhã de quarta-feira havia 193 casos positivos em Berna, mas as coisas estão se movendo tão rapidamente que ele imagina que o dia vai acabar com um número muito mais alto.

Com os novos centros, ele estima que 2.500-3.000 testes por dia serão possíveis no cantão. Atualmente, existem 16 locais que podem tirar amostras de nariz ou garganta. Isto inclui hospitais, alguns consultórios médicos, assim como alguns vilarejos com centros médicos privados que instalaram contentores.

Gundekar Giebel, que dirige as comunicações para o departamento cantonal de saúde de Berna, confirmou à swissinfo.ch que o centro estará em funcionamento na próxima semana com quase toda a certeza no salão de exposições BernExpo, e que estão previstos outros dois centros em Biel e Thun. As pessoas poderão receber os resultados dentro de 24 horas.

Enquanto o governo federal refuga, os cantões estão tomando a iniciativa ao montar uma infra-estrutura de testes. Na segunda-feira, o cantão de Berna anunciou que vai abrir uma instalação de testes com a opção drive-thruLink externo . Espera-se que realize 800 a 1.000 testes por dia com a ajuda do sistema recentemente aprovado pela empresa farmacêutica suíça Roche .

O governo diz que está testando cerca de 2.500 pessoas por dia, em contraste com cerca de 20,000Link externo testes realizados por dia na Coréia do Sul. Koch disse que o governo planeja aumentar as capacidades e estender os testes a um subconjunto maior da população, mas deu poucos detalhes.

Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

Assim que o vírus começou a se espalhar dentro do país, o governo decidiu, no início de março, focar os testes em grupos de alto risco (doenças crônicas ou idosos) e naqueles que apresentam sintomas graves.

No entanto, o governo suíço não fez dos testes a prioridade máximaLink externo em sua estratégia para conter o vírus. Daniel Koch, chefe da divisão de doenças transmissíveis do Departamento Federal de Saúde Pública (BAG, em alemão) disse na terça-feira que os testes generalizados só fazem sentido para países no início de uma epidemia, a fim de evitar uma ampla propagação.

O Governo suíço tem sido criticado pela sua abordagem seletiva aos testes do coronavírus, argumentando que o país passou do ponto de registrar todos os casos. No entanto, alguns cantões estão rapidamente montando estruturas na retaguarda para incrementar massivamente os testes.

Rápida progressão do coronavírus complica testes sistemáticos Jessica Davis Plüss 18. Março 2020 - 17:29 O Governo suíço tem sido criticado pela sua abordagem seletiva aos testes do coronavírus, argumentando que o país passou do ponto de registrar todos os casos. No entanto, alguns cantões estão rapidamente montando estruturas na retaguarda para incrementar massivamente os testes. Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou aos países para intensificarem os testes como a melhor forma de conter a pandemia de vírus corona. "Temos uma mensagem simples para todos os países - testem, testem, testem", disse o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, em uma conferência de imprensa em Genebra. No entanto, o governo suíço não fez dos testes a prioridade máxima em sua estratégia para conter o vírus. Daniel Koch, chefe da divisão de doenças transmissíveis do Departamento Federal de Saúde Pública (BAG, em alemão) disse na terça-feira que os testes generalizados só fazem sentido para países no início de uma epidemia, a fim de evitar uma ampla propagação. "Essa fase acabou na Europa, portanto essa estratégia [da OMS] não é especificamente para a Europa ou para a Suíça", disse Koch. Ele acrescentou que não é possível, na Suíça e em outros países em situação semelhante, testar todas as pessoas que têm um resfriado. Quando os casos começaram a aparecer na Suíça em 25 de fevereiro, o país tinha uma abordagem sistemática de testar aqueles que voltavam de áreas infectadas e aqueles em contato com qualquer pessoa que estivesse infectada. Assim que o vírus começou a se espalhar dentro do país, o governo decidiu, no início de março, focar os testes em grupos de alto risco (doenças crônicas ou idosos) e naqueles que apresentam sintomas graves. Durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, o Ministro da Saúde Alain Berset defendeu a estratégia: "Não temos acesso a 8,5 milhões de testes, por isso temos de agir de uma forma direcionada." Uma parte fundamental da lógica era não sobrecarregar os hospitais e, em vez disso, reservar recursos de saúde para aqueles que estão em maior perigo se infectados. Para todos os outros, eles deveriam ficar em casa e seguir as diretrizes de higiene. O governo diz que está testando cerca de 2.500 pessoas por dia, em contraste com cerca de 20,000 testes realizados por dia na Coréia do Sul. Koch disse que o governo planeja aumentar as capacidades e estender os testes a um subconjunto maior da população, mas deu poucos detalhes. Medidas na retaguarda Enquanto o governo federal refuga, os cantões estão tomando a iniciativa ao montar uma infra-estrutura de testes. Na segunda-feira, o cantão de Berna anunciou que vai abrir uma instalação de testes com a opção drive-thru. Espera-se que realize 800 a 1.000 testes por dia com a ajuda do sistema recentemente aprovado pela empresa farmacêutica suíça Roche. Gundekar Giebel, que dirige as comunicações para o departamento cantonal de saúde de Berna, confirmou à swissinfo.ch que o centro estará em funcionamento na próxima semana com quase toda a certeza no salão de exposições BernExpo, e que estão previstos outros dois centros em Biel e Thun. As pessoas poderão receber os resultados dentro de 24 horas. "Isso aumentará a capacidade de testes possivelmente 5 ou mais vezes o montante atual", diz Giebel. É difícil estimar o número total de casos que foram testados até agora e quantos por dia, mas Giebel diz que o maior hospital de Berna, o Inselspital, realizou cerca de 1.500 testes nas últimas três semanas. Com os novos centros, ele estima que 2.500-3.000 testes por dia serão possíveis no cantão. Atualmente, existem 16 locais que podem tirar amostras de nariz ou garganta. Isto inclui hospitais, alguns consultórios médicos, assim como alguns vilarejos com centros médicos privados que instalaram contentores. "Precisamos tirar as pessoas das salas de emergência e dos consultórios médicos porque eles bloqueiam a capacidade de um verdadeiro tratamento e emergência contra o corona", diz Giebel. Às 9:20 desta manhã de quarta-feira havia 193 casos positivos em Berna, mas as coisas estão se movendo tão rapidamente que ele imagina que o dia vai acabar com um número muito mais alto. O cantão de Basileia-Campo também criou duas equipes móveis para testar pessoas com sintomas em suas casas. Em caso de suspeita, o médico de família (clínico geral) deve ser contatado e solicitar o teste à equipe móvel. A partir de quarta-feira, os médicos em Basileia também podem enviar os seus pacientes para uma das duas estações que a força-tarefa cantonal de crise instalou em centros desportivos e pavilhões. O hospital universitário de Cantão de Vaud (CHUV) desenvolveu uma ferramenta para ajudar o público e os profissionais de saúde a avaliar o risco de infecção e determinar os passos adequados a serem tomados em seguida. Desde 11 de Março, todos os laboratórios de microbiologia acreditados no cantão de Zurique têm sido capazes de conduzir um diagnóstico inicial da SRA-CoV-2. Se alguém apresentar resultados positivos nos testes cantonais, os resultados são enviados para o Centro Nacional de Referência para Doenças Virais Emergentes (CRIVE) para confirmação. Sensação de desconforto Mesmo com o aumento da capacidade, subsistem questões sobre quem deve ser testado. Giebel diz que ainda estão discutindo sobre o protocolo, incluindo se as pessoas devem chamar seu médico de família primeiro e se os testes serão estendidos a mais pessoas. Este tem sido o tema de debate e de algum mal-estar entre a população. Jamil Chade, correspondente brasileiro em Genebra e colaborador da swissinfo.ch, caiu com febre alta, calafrios e tosse na última quinta-feira. Ele tinha viajado por toda a cidade noticiando e estava preocupado que pudesse ter sido infectado. Ele foi a uma clínica particular em Genebra na sexta-feira e pediu para ser testado. No entanto, a médica disse que ele não preenchia os critérios para o teste. Ela acrescentou que de qualquer forma não faria diferença, pois as recomendações seriam as mesmas se ele fosse positivo ou negativo. "Ela disse-me para ficar em casa e deu-me paracetamol, e disse que se eu tivesse dado positivo, eu teria recebido as mesmas instruções". Chade seguiu as ordens da médica, mas acredita que o teste positivo faz com que as pessoas se comportem de forma diferente. "Se eu soubesse que estava infectado, diria aos outros com quem estive em contato para que tomassem precauções", disse ele. Luta de olhos vendados As críticas à abordagem da Suíça, mais direcionada do que generalizada, têm aumentado, chegando inclusive de fora do país. O ministro da Saúde de Singapura, país que tem sido elogiado pelas suas medidas de contenção eficazes, lamentou as ações da Suíça e do Reino Unido por "abandonarem qualquer medida para conter ou reprimir o vírus". Alguns especialistas em virologia dentro do país também têm apelado para que os testes sejam ampliados. Um dos desafios com a estratégia é a confusão que ela cria na compreensão dos números. É difícil entender a escala do problema e colocar a taxa de mortalidade em perspectiva se não estiver claro quantos casos realmente existem. "Todos os países devem ser capazes de testar todos os casos suspeitos, eles não podem combater esta pandemia de olhos vendados", disse o Diretor Geral da OMS, Ghebreyesu, na segunda-feira. Sem o teste, os casos não podem ser isolados e a cadeia de infecção não será quebrada, acrescentou ele. O Financial Times noticiou na terça-feira que os testes e re-testes na pequena comunidade italiana de Vò, perto de Veneza, tinham parado todas as novas infecções na cidade que estava no centro do surto do país. O governo suíço tem pisado leve para manter a confiança do público e não criar demasiadas expectativas. "Não é que estejamos escondendo os números ou que não queiramos compartilhá-los", explicou Koch na coletiva de imprensa de terça-feira. "É que é tão rápido e tão grande que estamos realmente lutando para apresentar esses números a vocês agora na forma que a imprensa gostaria". Os números absolutos já não são tão importantes, disse Koch. O importante é ter camas suficientes e prontas para as pessoas doentes quando a onda chegar.